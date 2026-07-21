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Mustangs - Lebende Legenden

Mustangs - Lebende Legenden: Die nächste Generation

ORF IIIStaffel 1Folge 7vom 21.07.2026
Mustangs - Lebende Legenden: Die nächste Generation

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Mustangs - Lebende Legenden

Folge 7: Mustangs - Lebende Legenden: Die nächste Generation

45 Min.Folge vom 21.07.2026

Erich Pröll begleitet seine Mustangs auf ihrem Weg vom Wildpferd zum vertrauten Partner und zeigt, wie mit Geduld und Respekt eine besondere Beziehung zu den Tieren entsteht. Gleichzeitig führt seine Reise in die Welt des amerikanischen Western-Reitsports, während zwei weitere Mustang-Stuten kurz vor ihrer Reise nach Österreich stehen. Bildquelle: ORF/Pröll Film Produktion

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