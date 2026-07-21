Mustangs - Lebende Legenden: Die nächste GenerationJetzt kostenlos streamen
Mustangs - Lebende Legenden
Folge 7: Mustangs - Lebende Legenden: Die nächste Generation
45 Min.Folge vom 21.07.2026
Erich Pröll begleitet seine Mustangs auf ihrem Weg vom Wildpferd zum vertrauten Partner und zeigt, wie mit Geduld und Respekt eine besondere Beziehung zu den Tieren entsteht. Gleichzeitig führt seine Reise in die Welt des amerikanischen Western-Reitsports, während zwei weitere Mustang-Stuten kurz vor ihrer Reise nach Österreich stehen. Bildquelle: ORF/Pröll Film Produktion
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