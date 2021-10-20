Mutant X
Folge 21: Die Skorpionfrau
44 Min.Ab 12
Die Mutantin Lorna besitzt die Fähigkeit, sich Männer hörig zu machen. Eckhart ist auf der Jagd nach einem Computervirus, mit dem er Daten von Mutant X stehlen könnte. Lorna ergattert den Virus zuerst, also macht sich Brennan auf die Suche nach ihr.
Mutant X
Genre:Science Fiction, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Mutant X Productions Ltd. 2001