Mutant X
Folge 22: Patient Null
44 Min.Ab 12
Der erste von Genom X kreierte neue Mutant verschwindet plötzlich, was nicht nur Eckhart, sondern auch Adam beunruhigt. Der neue Mutant und seine Anhänger gründen eine feindlich gesinnte Gemeinschaft. Gabriel rekrutiert ein neues Mitglied.
