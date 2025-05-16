Mutig in die neuen Zeiten: Im Reich der ReblausJetzt kostenlos streamen
Mutig in die neuen Zeiten
Folge 1: Mutig in die neuen Zeiten: Im Reich der Reblaus
Österreich Mitte der fünfziger Jahre. Die Schneiderin Elfi Redlich und ihre beiden Kinder stehen kurz davor, mit dem Besatzungsoffizier Hal nach Amerika auszuwandern, als ihr seit elf Jahren verschollener Mann aus Sibirien heimkehrt. Der Fabrikant Ulmendorff wird am Weg zur Hochzeit seiner Nichte Valerie aufgrund einer Intrige seines Angestellten Hasak nach Russland verschleppt. Hasaks Freude ist kurz, denn der jüdische Eigentümer der Fabrik macht Besitzansprüche geltend. Besetzung: Harald Krassnitzer (Johann Ulmendorff) Helmut Berger (Gregor Ulmendorff) Roland Düringer (Otto Hasak) Nina Proll (Elfi Redlich) Maria Köstlinger (Gerti Baumer) Matthew Settle (Hal Morris) Wolf Bachofner (Pollak) Julie Engelbrecht (Valerie Ulmendorff) August Zirner (Paul Berkowitz) Adele Neuhauser (Rita Berkowitz) Erwin Steinhauer (Pinchas Fischmann) Fritz Karl (Ferdinand Redlich) Johannes Silberschneider (Viktor Redlich) Michou Friesz (Frau Pivonka) Nicholas Ofczarek (Carlo Gruber) Wolfgang Böck (Leo Beierl) Karl Fischer (Wildgruber) Jewgenij Sitochin (Primakov) Thaddäus Reich (Karli Redlich) Lucas Gregorowicz (Ferencz Tamasy) Imola Gaspar (Inka Tamasy) Karl Rupnik (Lazi Tamasy) Regie und Buch: Harald Sicheritz Bildquelle: ORF/filmstills/Petro Domenigg
