Staffel 18Folge 10vom 07.11.2025
Mysterien im Museum
Folge 10: Das magische Zeichenbrett
40 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12
Das magische Zeichenbrett begeistert Kinder rund um den Globus seit Jahrzehnten. Don Wildman erzählt heute davon, wie ein französischer Elektriker durch einen reinen Zufall das beliebte Spielzeug erfand.
