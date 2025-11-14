Staffel 18Folge 11vom 14.11.2025
Mysterien im Museum
Folge 11: Muddy Waters - Ikone des Blues
40 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12
Ein Plantagenarbeiter schreibt Musikgeschichte - Don Wildman erzählt die berührende Erfolgsstory von Muddy Waters, einer der Ikonen des Blues.
Genre:Reise, Mystery
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.