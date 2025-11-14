Staffel 18Folge 12vom 14.11.2025
Mysterien im Museum
Folge 12: Die zwei Waisen von der Titanic
40 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12
Als im Jahr 1912 die Titanic sinkt, überleben zwei kleine Jungen, deren Eltern verschollen bleiben. Don Wildman erzählt heute die berührende Geschichte der zwei Waisen.
Genre:Reise, Mystery
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.