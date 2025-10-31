Staffel 18Folge 2vom 31.10.2025
Mysterien im Museum
Folge 2: Die heldenhafte Flugbegleiterin
40 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 12
Don Wildman erzählt heute die Geschichte eines dramatischen Flugzeugabsturzes im Jahr 1936, der eine Flugbegleiterin zur Heldin machte. Außerdem geht es um einen famosen Entdecker, der 1770 während eines monumentalen Auftrags in Seenot gerät.
