Mysterien im Museum
Folge 9: Der Zug in die Freiheit
40 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12
Don Wildman erzählt heute die Geschichte eines Lokführers, der 1961 mit einer außergewöhnlichen Flucht das sozialistische Ostberlin hinter sich ließ.
Genre:Reise, Mystery
Produktion:US, 2010
