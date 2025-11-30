Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mysterium Bermudadreieck

Sinklöcher im Ozean

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 2vom 30.11.2025
Sinklöcher im Ozean

Sinklöcher im OzeanJetzt kostenlos streamen

Mysterium Bermudadreieck

Folge 2: Sinklöcher im Ozean

39 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 12

Ist eine geologische Anomalie im Bermudadreieck für das Verschwinden mehrerer Schiffe verantwortlich? Ein Expertenteam geht der Sache auf den Grund und wagt den Tauchgang in potenziell tödliches Gewässer.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mysterium Bermudadreieck
Kabel Eins Doku
Mysterium Bermudadreieck

Mysterium Bermudadreieck

Alle 1 Staffeln und Folgen