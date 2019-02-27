Mystery Diners - Undercover im Lokal
Folge vom 27.02.2019: Rave im Restaurant
21 Min.Folge vom 27.02.2019Ab 12
Huntington Beach, Kalifornien: Das gemütliche "Harvey's Steakhouse" ist eine Institution im Ort und seit jeher beliebter Anlaufpunkt für Jung und Alt. Doch seit Kurzem bleiben vor allem ältere Gäste dem Lokal fern. Inhaber Joe kann sich das nicht erklären, dank Überwachungskameras hat er seinen Laden stets im Blick hat und nichts Verdächtiges beobachten können. Er schaltet die Undercover-Profis ein und die stoßen bei ihren Nachforschungen auf Ungeheuerliches: Das "Harvey's" wird im Internet als Partyzentrale beworben - ohne Joes Wissen! Beim nächsten Rave-Termin will das Ermittlerteam die dreisten Drahtzieher auffliegen zu lassen. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse.
