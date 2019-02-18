Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mystery Diners - Undercover im Lokal

Würstchen im Supper Club

TLCFolge vom 18.02.2019
Würstchen im Supper Club

Mystery Diners - Undercover im Lokal

Folge vom 18.02.2019: Würstchen im Supper Club

20 Min.Folge vom 18.02.2019Ab 12

Heute mischen sich die cleveren Mystery Diners unters Partyvolk. Der "Supperclub" in Hollywood gilt als Nobeladresse und bietet seinen Gästen ein fantastisches Erlebnis: Nach einem exquisiten Dinner in gemütlicher Atmosphäre können die Gäste Feiern bis zum Abwinken. Obwohl der Laden jeden Abend proppenvoll ist, trägt Betreiber Freddy Braidy Sorgenfalten auf der Stirn. Sein Umsatz ist trotz ausgebuchtem Club in den letzten Monaten um satte 20 Prozent gesunken. Im Klartext sind das 40.000 Dollar Umsatzverlust - pro Nacht! Jemand im Team spielt ein falsches Spiel und muss schleunigst von Charles' Detektiven entlarvt werden.

