TLC
Unternehmer Joey Shea hat einen Riecher für Trends und glaubt, das nächste große Ding am Gourmet-Himmel entdeckt zu haben: Russisch-mexikanische Küche! Seinen Gaumen haben Yanni und Bella schon überzeugt, doch bevor Joey seine Ersparnisse in ein gemeinsames Restaurant investiert, möchte er mehr über die zukünftigen Geschäftspartner erfahren und setzt Charles Stiles auf die beiden an. Schon die ersten Nachforschungen enthüllen, dass mit diesem Pärchen etwas nicht stimmt. Detektivin Stephanie findet über die undurchsichtigen Russen keinerlei Informationen - Ein schlechtes Omen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

