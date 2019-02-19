Mystery Diners - Undercover im Lokal
Folge vom 19.02.2019: Schmutzige Geschäfte
18 Min.Folge vom 19.02.2019Ab 12
Was passiert, wenn Kunden teure Küchengeräte kaufen und nach dem Auspacken daran Lebensmittelreste finden? Richtig: Der Händler versinkt vor Scham im Boden und muss zusehen, dass er der Sache schleunigst auf den Grund geht! In diesem Fall ist das Luca Riemma, der in Los Angeles ein Geschäft für hochwertige und überholte Gastro-Gerätschaften führt. Er will wissen, wer sich an seinem Inventar vergreift und es verunreinigt. Schnell gerät der sonst zuverlässige Wachmann Robert ins Visier. Nutzt der etwa das Vertrauen des gutmütigen Italieners schamlos aus? Was die Mystery Diners aufdecken ist so verblüffend wie einmalig.
