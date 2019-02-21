Mystery Diners - Undercover im Lokal
Folge vom 21.02.2019: Falsche Parkscheine
20 Min.Folge vom 21.02.2019Ab 12
Kitty Hernandez leitet in Brooklyns 4th Avenue ein gutbesuchtes Lokal und offeriert ihren Gästen dazu einen bequemen Service: Sie können ihre Autos vom Parkservice "Vic's Valet" in der Nähe parken lassen. Merkwürdig ist nur, dass ihre Gäste trotzdem regelmäßig Knöllchen beanstanden. Außerdem sind die Wasserkosten in den letzten Monaten um mehrere hundert Dollar sprunghaft angestiegen. Charles' Recherchen bestätigen Kittys schlimmste Befürchtungen: Die seltsamen Vorfälle stehen in Verbindung und ihre verlässlichen Fahrer Sly und Paul sind daran wohl nicht ganz unbeteiligt.
