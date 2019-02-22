Zum Inhalt springenBarrierefrei
TLCFolge vom 22.02.2019
20 Min.Ab 12

Marilyn Schlossbach und ihr Bruder Richard sind die Besitzer der „Langosta Lounge“ in Asbury Park, New Jersey. Ihre so genannte Urlaubs-Cuisine bietet Meeresfrüchte in vielen Variationen, vor allem ihre fangfrischen Hummer sind beliebt. Neben dem Restaurant gehört den beiden eine schicke Bar im Yacht Club und ein mexikanisches Lokal - das Business läuft, doch seit einiger Zeit fehlen erhebliche Mengen Hummer im Warenbestand. Der Verlust beträgt mehrere Tausend Dollar pro Woche. Da die Besitzer ihre Restaurant-Managerin Diane in Verdacht haben, schlägt Charles Stiles vor, Megan und Natale von „Mystery Diners“ undercover in die „Langosta Lounge“ zu schicken.

