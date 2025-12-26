Mythen, Orte, Legenden - mit Josh Gates
Folge 13: Das Geister-Labyrinth
20 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Josh Gates erkundet heute Orte mit einer besonderen Energie: von einem mysteriösen Herrenhaus samt adeligem Gespenst zu einem Platz in Indien, wo ein farbenfrohes Fest zu Ehren einer Dämonengöttin gefeiert wird.
Mythen, Orte, Legenden - mit Josh Gates
Genre:Reise, Abenteuer
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.