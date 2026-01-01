Mythen, Orte, Legenden - mit Josh Gates
Folge 4: Tag der Totenschädel
20 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Heute erforscht Josh Gates das Leben des Millionärs Jim Thompson, der in Malaysia spurlos verschwunden ist. In Bolivien nimmt er an einer Feier für die Toten teil.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mythen, Orte, Legenden - mit Josh Gates
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reise, Abenteuer
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.