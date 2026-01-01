Die schwimmenden InselnJetzt kostenlos streamen
Mythen, Orte, Legenden - mit Josh Gates
Folge 5: Die schwimmenden Inseln
20 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Heute erkundet Josh Gates historische Orte, die berühmt-berüchtigten Menschen als Versteck galten: eine militärische Festung in Gibraltar oder Pablo Escobars geheimer Aufenthaltsort in Kolumbien.
Genre:Reise, Abenteuer
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.