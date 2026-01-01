Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mythen, Orte, Legenden - mit Josh Gates

Die Todesstraße der Coca-Bauern

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 6vom 01.01.2026
Die Todesstraße der Coca-Bauern

Die Todesstraße der Coca-BauernJetzt kostenlos streamen

Mythen, Orte, Legenden - mit Josh Gates

Folge 6: Die Todesstraße der Coca-Bauern

20 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Josh Gates folgt heute einem Bauern auf seinem Arbeitsweg - der "Todesstraße" in Bolivien. Er erkundet außerdem das weltweit am meisten gefürchtete Gefängnis in Französisch-Guyana sowie ein 12.000 Jahre altes Bauwerk in der Türkei.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mythen, Orte, Legenden - mit Josh Gates
Kabel Eins Doku
Mythen, Orte, Legenden - mit Josh Gates

Mythen, Orte, Legenden - mit Josh Gates

Alle 1 Staffeln und Folgen