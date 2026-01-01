Die Todesstraße der Coca-BauernJetzt kostenlos streamen
Mythen, Orte, Legenden - mit Josh Gates
Folge 6: Die Todesstraße der Coca-Bauern
20 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Josh Gates folgt heute einem Bauern auf seinem Arbeitsweg - der "Todesstraße" in Bolivien. Er erkundet außerdem das weltweit am meisten gefürchtete Gefängnis in Französisch-Guyana sowie ein 12.000 Jahre altes Bauwerk in der Türkei.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mythen, Orte, Legenden - mit Josh Gates
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reise, Abenteuer
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.