Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mythen, Orte, Legenden - mit Josh Gates

Der Weg ins Jenseits

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 9vom 01.01.2026
Der Weg ins Jenseits

Der Weg ins JenseitsJetzt kostenlos streamen

Mythen, Orte, Legenden - mit Josh Gates

Folge 9: Der Weg ins Jenseits

20 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Josh Gates sucht heute Orte auf, an denen sich die Menschen mit Geistern und spirituellen Energien verbinden. Er wohnt unter anderem einer Feierlichkeit für einen mysteriösen amerikanischen Soldaten bei.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mythen, Orte, Legenden - mit Josh Gates
Kabel Eins Doku
Mythen, Orte, Legenden - mit Josh Gates

Mythen, Orte, Legenden - mit Josh Gates

Alle 1 Staffeln und Folgen