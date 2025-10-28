Nach der Flucht - The RemainsJetzt kostenlos streamen
Nach der Flucht - The Remains
Folge 1: Nach der Flucht - The Remains
Zertrümmerte Teile von Schiffen, Gummifetzen von Schlauchbooten, ein einzelner Schuh: an die Küste von Lesbos angespülte Relikte. Stumm geben sie Zeugnis von Fluchterfahrungen, zerschellten Hoffnungen und menschlichen Tragödien. Zigtausende haben auf ihrer Überfahrt nach Europa im Mittelmeer den Tod gefunden. Nathalie Borgers gibt in ihrer preisgekrönten Dokumentation den Namenlosen und ihren Angehörigen Gesichter, stellt nackten Zahlen unmittelbar Betroffene und deren Schicksale gegenüber. Der Film geht in subtiler Weise den sichtbaren und unsichtbaren Spuren nach, die die Fluchtbewegungen bei den Überlebenden, aber auch bei jenen, die sich an die Seite der Flüchtenden stellten, hinterlassen haben. Bildquelle: ORF/Navigator Film
