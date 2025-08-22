Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kontrovers Diskussion: Strafmündig mit 14 – aber TikTok erst ab 16?

Staffel 2025Folge 4vom 22.08.2025
13 Min.Folge vom 22.08.2025

Videoüberwachung: Innenministerium plant, die Zahl der Überwachungs-Hotspots von 20–30 auf über 100 zu erhöhen. Social-Media-Regeln: Gleichzeitig wird über ein mögliches Verbot für Jugendliche unter 16 Jahren diskutiert. Expertise: Rechts- und Ethikexperte Marlon Possard gibt im krone.tv-Talk Einblicke in die rechtlichen und ethischen Aspekte

