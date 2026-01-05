Kinder verschleppt: „So hat sich mein Ex-Mann radikalisiertJetzt kostenlos streamen
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Folge 1: Kinder verschleppt: „So hat sich mein Ex-Mann radikalisiert
23 Min.Folge vom 05.01.2026
Seit Monaten kämpft die Journalistin und zweifache Mutter Lisa Ulitzka um ihre beiden Kinder, die vom Vater nach Ägypten gebracht wurden und dort festgehalten werden. Nun spricht sie im krone.tv-Interview ausführlich darüber, wie sich ihr Exmann schrittweise radikalisiert habe – und welche Rolle Prediger und Moscheen in Wien dabei gespielt haben.
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Genre:Talk, Politik, Nachrichten
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