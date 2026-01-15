IHS-Chef warnt: „Staat liefert nicht mehr“Jetzt kostenlos streamen
Nachgefragt
Folge 2: IHS-Chef warnt: „Staat liefert nicht mehr"
18 Min.Folge vom 15.01.2026
Ein Hoffnungsschimmer für 2026 – aber keine Entwarnung: IHS-Direktor Holger Bonin erwartet zwar eine leichte wirtschaftliche Erholung, warnt aber vor großen Risiken wie geopolitischen Spannungen und einer erratischen US-Politik. Gleichzeitig sieht er auch in Österreich Reformdruck – weil viele Menschen trotz hoher Abgaben das Gefühl haben, „der Staat liefert nicht mehr“. Sein Fazit: „Der Aufschwung steht auf tönernen Füßen.“
