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Mercosur-Deal kommt. EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“

krone.tvStaffel 2026Folge 3vom 16.01.2026
Mercosur-Deal kommt. EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“

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Folge 3: Mercosur-Deal kommt. EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“

14 Min.Folge vom 16.01.2026

Das Mercosur-Abkommen steht kurz vor dem Abschluss – und sorgt in Europa weiterhin für heftige Debatten. Während Wirtschaft und Exportindustrie auf neue Chancen und Märkte hoffen, wächst bei vielen Landwirten die Sorge: Sie befürchten Billigimporte, Preisdruck und einen unfairen Wettbewerb. Im krone.tv-Talk erklärt EU-Abgeordneter Alexander Bernhuber, worum es jetzt geht.

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