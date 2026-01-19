Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nachgefragt

Geheimdienst-Chefin warnt: IS-Fans immer jünger | krone.tv NEWS

Sie ist eine begeisterte Sportlerin und ehemalige Fußball-Nationalteamspielerin. In einer immer unsicheren Welt steht Sylvia Mayer als erste Direktorin an der Spitze des Verfassungsschutzes. Die smarte Oberösterreicherin (39) im großen „Krone“-Interview über verhinderte Anschläge, Tatort Kinderzimmer, Social-Media-Verbot bis 14 Jahren, Fußfessel für Gefährder, die Jagd nach dem Russen-Schatz – und Putins Agentenheer als größte Sicherheitsgefahr.

