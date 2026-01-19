Geheimdienst-Chefin warnt: IS-Fans immer jünger | krone.tv NEWSJetzt kostenlos streamen
Nachgefragt
Folge 4: Geheimdienst-Chefin warnt: IS-Fans immer jünger | krone.tv NEWS
16 Min.Folge vom 19.01.2026
Sie ist eine begeisterte Sportlerin und ehemalige Fußball-Nationalteamspielerin. In einer immer unsicheren Welt steht Sylvia Mayer als erste Direktorin an der Spitze des Verfassungsschutzes. Die smarte Oberösterreicherin (39) im großen „Krone“-Interview über verhinderte Anschläge, Tatort Kinderzimmer, Social-Media-Verbot bis 14 Jahren, Fußfessel für Gefährder, die Jagd nach dem Russen-Schatz – und Putins Agentenheer als größte Sicherheitsgefahr.
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Nachgefragt
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Talk, Politik, Nachrichten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv