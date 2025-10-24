Nachrichten in Einfacher Sprache vom 24.10.2025Jetzt kostenlos streamen
Nachrichten in Einfacher Sprache
Folge 388: Nachrichten in Einfacher Sprache vom 24.10.2025
Zwei russische Militär-Flugzeuge sind über das Land Litauen geflogen. Litauen gehört zur EU und zur NATO. Die NATO besteht aus Ländern, die sich militärisch helfen wollen. Die Flugzeuge waren nur wenige Sekunden im Luftraum vom Land Litauen. Trotzdem war es eine Verletzung der Grenze. Litauen und die NATO sehen das als gefährliche Provokation von Russland. Eine Provokation ist ein absichtliches Ärgern. Die EU will die Verteidigung ihrer Grenzen jetzt besser machen. Währenddessen haben ukrainische Soldaten Drohnen in die Nähe der russischen Hauptstadt Moskau geschickt. Eine Drohne ist in einem Hochhaus explodiert. Fünf Menschen wurden verletzt, darunter ein Kind. Die Ukraine wehrt sich gegen den Angriff von Russland. Die Staats- und Regierungschefs der Länder der EU haben auf einem Treffen gesagt, dass sie der Ukraine bis zum Jahr 2027 weiter Geld geben werden. Die Staats- und Regierungschefs waren sich nicht einig, ob sie das Geld von Russland nehmen sollen. Russland hat noch viel Geld bei Banken in Europa liegen. Russland hat gewarnt, dieses Geld nicht wegzunehmen. Der Ostflügel vom Weißen Haus in den USA wird fast komplett abgerissen. Das Weiße Haus ist der Amtssitz des US-Präsidenten. US-Präsident Donald Trump lässt dort einen großen Ballsaal bauen. Ein Ballsaal ist ein großer, festlicher Raum. Dieser neue Saal soll Platz für etwa 1.000 Gäste bieten. Die Bauarbeiten sollen bis zum Jahr 2029 fertig sein. Die Kosten sind sehr hoch: etwa 300 Millionen Dollar. Das Geld dafür kommt nicht vom Staat, sondern von privaten Spendern und großen Firmen. Kritiker werfen Präsident Trump vor, er würde das historische Gebäude ohne nötige Erlaubnis verändern. Sie fordern, die Bauarbeiten zu stoppen. Die Sprecherin vom Weißen Haus sagt aber: Alles ist erlaubt und rechtlich in Ordnung. Präsident Trump hat schon früher andere Teile des Weißen Hauses geändert. Die Auto-Industrie in Österreich hat gerade große Probleme. Auch wegen der Chipkrise. Chips sind kleine Bauteile, die man für viele Dinge im Auto braucht, zum Beispiel für Computer. Diese Chips fehlen im Moment. Das ist vor allem in der Steiermark ein großes Problem. Die Steiermark ist ein Bundesland in Österreich. Dort arbeiten viele Menschen für Firmen, die Auto-Teile herstellen. Man nennt sie Zulieferer. 10.000 Mitarbeiter könnten bald weniger Arbeit haben. Deswegen überlegen die Firmen Kurzarbeit zu machen. Kurzarbeit bedeutet: Die Mitarbeiter arbeiten weniger Stunden als sonst, bekommen weniger gezahlt, verlieren aber ihren Job nicht. Man hofft, dass die Wirtschaft ab Mitte nächsten Jahres wieder besser läuft. Gestern ist bekannt geworden, dass der Gründer von SOS Kinderdorf, Hermann Gmeiner, in den 1950er-Jahren bis in die 1980er-Jahre acht Buben missbraucht haben soll. Dabei geht es um sexuelle Gewalt. In SOS-Kinderdörfern betreuen Mitarbeiter Kinder ohne Eltern. In Österreich sind Straßen, Plätze, Parks und Gebäude nach Hermann Gmeiner benannt. Jetzt diskutieren viele Menschen darüber, ob man diese Plätze und Gebäude umbenennen soll. Zum Teil sind bereits Denkmäler abmontiert worden. Ein Denkmal ist etwas, was an eine bestimmte Person erinnern soll. In Vorarlberg überlegt man, ob man ihm die Ehrenbürgerschaft aberkennt. Eine Ehrenbürgerschaft ist eine hohe Auszeichnung für eine Person, die besondere Leistungen für die Menschen gemacht hat.
