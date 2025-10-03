Nachrichten in Einfacher Sprache vom 03.10.2025Jetzt kostenlos streamen
Nachrichten in Einfacher Sprache
Folge 373: Nachrichten in Einfacher Sprache vom 03.10.2025
US-Präsident Donald Trump hat vor einigen Tagen einen Plan vorgestellt, wie der Krieg im Gaza-Streifen beendet werden kann. Der Plan enthält 20 Punkte. Israel und viele weitere Staaten im Nahen und Mittleren Osten haben dem Plan bereits zugestimmt. Die Terror-Organisation Hamas hat lange nichts dazu gesagt. Jetzt will sie noch mehr Zeit, um über den Plan zu beraten. Donald Trump gibt der Hamas noch bis Sonntag Mitternacht Zeit, dem Plan zuzustimmen. Seit dem Terror-Anschlag der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 ist Krieg im Gaza-Streifen. Der Gaza-Streifen ist ein Küsten-Gebiet zwischen Israel und Ägypten. Am Flughafen in der deutschen Stadt München hat es gestern Abend Drohnen-Alarm gegeben. Mehrere Menschen sagen, dass sie Drohnen im Bereich des Flughafens gesehen haben. Insgesamt 17 Flüge sind deshalb gestrichen worden. 15 weitere Flugzeuge konnten nicht landen und mussten zu anderen Flughäfen umgeleitet werden. Woher die Drohnen sind, weiß man noch nicht. Heute in der Früh konnten wieder alle Flugzeuge wie geplant starten. Eine Drohne ist ein unbemanntes Flug-Gerät. Eine Drohne wird fern-gesteuert oder fliegt eigen-ständig. In Niederösterreich ist im Bezirk Zwettl zum ersten Mal ein Wolf abgeschossen worden. Der Wolf hatte davor Nutz-Tiere angegriffen, verletzt und getötet, sagt das Land Niederösterreich. Nachdem sich der Wolf wieder an dieselbe Tier-Herde angenähert und diese bedroht hatte, ist der Wolf am Mittwoch von einem Jäger getötet worden. Seit April 2023 gibt es in Niederösterreich neue Regeln für den Umgang mit Wölfen. Damit sollen Menschen, Nutz-Tiere und Haus-Tiere vor Wolfs-Angriffen geschützt werden. Nähern sich Wölfe an Siedlungen an oder bedrohen und töten Nutz-Tiere, dürfen sie abgeschossen werden. Nutz-Tiere sind Tiere, die in irgendeiner Form vom Menschen genutzt werden. Sie liefern Produkte wie Fleisch, Milch, Eier oder Wolle. Gestern hat es einen Anschlag vor einer Synagoge in Manchester gegeben. Eine Synagoge ist ein Gebetshaus von Jüdinnen und Juden. Manchester ist eine Stadt in Großbritannien. Die Polizei sagt jetzt, dass der Anschlag ein Terror-Akt gewesen ist. Bei dem Anschlag sind zwei Menschen gestorben. Mehrere Menschen sind schwer verletzt worden. Ein Mann ist mit einem Auto in eine Gruppe Menschen gefahren. Der Mann hat dann mit einem Messer auf Menschen eingestochen. Die Polizei hat den Täter erschossen. Die Polizei hat auch eine unbeteiligte Person erschossen. Die Polizei spricht von einem tragischen Unfall und einem Versehen. Der Anschlag ist an einem jüdischen Feiertag passiert. Aus diesem Grund glaubt die Polizei, dass der Mann gezielt Juden töten wollte. Am Balkan hat es jetzt schon geschneit. Der Balkan ist eine Halbinsel im Süd-osten von Europa. Länder wie Bosnien, Bulgarien, Albanien oder Kroatien gehören zum Balkan. Jetzt im Oktober hat es schon einen halben Meter geschneit. Der Schnee hat zu Unfällen auf den Straßen geführt. Der Schnee hat viele Auto-Fahrer überrascht. Viele Auto-Fahrer sind noch nicht auf den Winter vorbereitet. Es ist sehr ungewöhnlich, dass schon im Oktober Schnee fällt. Normalerweise schneit es erst im Winter. Zu den Winter-Monaten gehören Dezember oder Jänner. Im Land Kosovo war es letzte Woche noch 30 Grad warm. Jetzt schneit es dort und es ist sehr kalt.
