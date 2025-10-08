Nachrichten in Einfacher Sprache vom 08.10.2025Jetzt kostenlos streamen
Ursprünglich hätten die Beamten im Jahr 2026 mehr Geld bekommen sollen. Das war schon im letzten Jahr vereinbart worden. Weil die wirtschaftliche Lage schlecht ist, wollte die Regierung noch einmal verhandeln. Jetzt gibt es eine neue Vereinbarung: Bis Juni 2026 bekommen die Beamten kein zusätzliches Geld. In den nächsten drei Jahren steigt das Gehalt der Beamten im Durchschnitt um 1,5 Prozent. Die Regierung sagt: So sparen wir Geld. Die Gewerkschaften sagen: Die Einigung ist fair. Vor zwei Jahren hat die Terror-Organisation Hamas Israel angegriffen. Dabei wurden mehr als tausend Menschen getötet. Außerdem hat die Hamas rund 250 Menschen entführt. Einige von ihnen wurden später freigelassen. Viele andere sind in Gefangenschaft gestorben. Noch immer sind Menschen in der Gewalt der Hamas. 20 von ihnen sollen noch leben. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu verspricht, diese 20 Menschen zurück nach Israel zu holen. Es ist aber nicht sicher, ob ihm das gelingt. Israel und die Hamas verhandeln gerade über einen Frieden. Wenn sie keine Einigung finden, ist unklar, was mit den Geiseln passiert. In den USA sind Soldaten aus dem Bundesstaat Texas jetzt im Bundesstaat Illinois im Einsatz. Normalerweise arbeiten Soldaten nur in ihrem eigenen Bundesstaat. US-Präsident Donald Trump sagt, die Soldaten sollen in Chicago gegen das Verbrechen kämpfen. Viele Menschen glauben aber, dass Trump die Soldaten benutzt, um seine Gegner einzuschüchtern. Auch in Washington und Los Angeles hat Trump schon Soldaten geschickt. Er will das auch in anderen Städten machen. Die Politiker vor Ort wollen das nicht. Gerichte werden entscheiden, ob Trump die Soldaten dorthin schicken darf. Im Europaparlament entscheiden Politiker über Gesetze für die Europäische Union (EU). Heute ging es um vegane Lebensmittel. Vegan bedeutet, dass keine Produkte von Tieren enthalten sind, also kein Fleisch, keine Milch und keine Eier. Trotzdem heißen manche vegane Produkte „vegane Wurst“, „veganes Schnitzel“ oder „Veggie Burger“. Manche Politiker finden das verwirrend. Sie sagen, Menschen könnten glauben, dass echtes Fleisch enthalten ist. Die EU-Politiker haben deshalb beschlossen: Vegane Lebensmittel dürfen nicht mehr wie Fleisch-Produkte heißen. Ein Polizist in Wien darf im Moment nicht arbeiten. Er war bei der Behörde für Staatsschutz und Nachrichtendienst. Diese Behörde soll Österreich vor Spionen und Gefahren schützen. Der Polizist soll am Computer nach geheimen Informationen gesucht haben. Die Informationen haben mit einer religiösen Gruppe zu tun, die „Muslim-Bruderschaft“ heißt. Die Gruppe ist in manchen Ländern verboten, in Österreich aber nicht. Sie wird aber genau beobachtet. Es könnte sein, dass der Polizist Informationen weitergegeben hat. Die Polizei hat seine Wohnung durchsucht und ihn befragt. Jetzt wird geprüft, ob er etwas Verbotenes getan hat.
