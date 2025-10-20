Nachrichten in Einfacher Sprache vom 20.10.2025Jetzt kostenlos streamen
Nachrichten in Einfacher Sprache
Folge 384: Nachrichten in Einfacher Sprache vom 20.10.2025
In Gaza hat es wieder Kämpfe gegeben. Israelische Soldaten und die Terror-Gruppe Hamas haben wieder aufeinander geschossen. Dabei haben beide Seiten erst vor kurzem eine Waffen-Ruhe vereinbart. Jetzt sind in Gaza wieder mindestens 18 Menschen bei den Kämpfen gestorben. Auch zwei israelische Soldaten sind tot. Israel sagt, die Hamas hat zuerst angegriffen. Die Hamas sagt, sie ist nicht schuld. Viele Menschen haben jetzt Angst, dass die Waffen-Ruhe nicht hält. Ohne Waffen-Ruhe kommen weniger Medikamente und weniger Nahrungs-Mittel in das Gebiet. Die Leute dort brauchen aber dringend Medikamente und Essen. US-Präsident Donald Trump sagt, die Waffen-Ruhe gilt weiter. Gestern Abend hat Israel gesagt, dass es keine Angriffe mehr im Gaza-Streifen durchführen wird. Im Museum „Louvre“ in Paris ist ein Einbruch passiert. Das Museum steht im Zentrum der Hauptstadt von Frankreich. Vier Täter sind durch ein Fenster in das Museum gekommen. Sie haben Schmuck gestohlen, der früher Königinnen gehört hat. Die Täter haben acht Schmuck-Stücke genommen. Dann sind sie auf zwei kleinen Motor-Rädern weggefahren. Der Einbruch hat nur wenige Minuten gedauert. Die Polizei sucht die Täter und will die Beute zurückholen. Frankreichs Präsident sagt: Der Diebstahl ist ein Angriff auf die Kultur des Landes. Der „Louvre“ bleibt vorerst für Ermittlungen geschlossen. Ein großes Flugzeug ist in Hongkong abgestürzt. Hongkong ist eine Stadt in China. Dort gibt es einen sehr großen Flug-Hafen. Das Flug-Zeug ist aus Dubai gekommen, einer Stadt im Land Vereinigte Arabische Emirate. Es war ein Fracht-Flug-Zeug von der türkische Flug-Linie „ACT“. Ein Fracht-Flugzeug transportiert große Dinge. Beim Landen ist das Flug-Zeug von der Landebahn gerutscht und ins Meer gestürzt. Zwei Menschen sind dabei gestorben. Vier weitere Menschen sind gerettet worden. Sie sind jetzt im Krankenhaus. Der vordere Teil vom Flug-Zeug steht noch aus dem Wasser heraus. Die Behörden in Hongkong untersuchen jetzt, warum der Unfall passiert ist. Im Land Bolivien hat es eine Wahl gegeben. Bolivien liegt in Süd-Amerika. Der Politiker Rodrigo Paz Pereira hat bei der Wahl die meisten Stimmen bekommen. Viele Menschen in Bolivien wollen Veränderung, weil das Leben dort sehr teuer geworden ist. Am Sonntag gibt es eine zweite Wahl. Dabei tritt Rodrigo Paz Pereira gegen Jorge Quiroga Ramírez an. Quiroga Ramírez war früher schon Präsident von Bolivien. Wer auch immer gewinnt, er muss das Land aus einer schweren Krise führen. Bolivien ist eines der ärmsten Ländern in Süd-Amerika. Die britische Polizei ermittelt gegen Prinz Andrew. Er ist der Bruder von König Charles. Es gibt neue Vorwürfe gegen Andrew. Er soll versucht haben, eine Frau schlecht zu machen, die ihm früher schwere Dinge vorgeworfen hat. Diese Frau heißt Virginia Giuffre. Sie sagt, dass Andrew sie als junges Mädchen missbraucht hat. Andrew sagt, dass das nicht stimmt. Andrew ist früher mit Jeffrey Epstein befreundet gewesen. Epstein war ein Millionär, der viele junge Frauen missbraucht hat. Epstein lebt nicht mehr. Er ist 2019 im Gefängnis gestorben. Prinz Andrew hat wegen seiner Kontakte zu Epstein alle Aufgaben im Königs-Haus abgegeben. Jetzt will die Polizei prüfen, ob Andrew jemanden beauftragt hat, private Daten von Virginia Giuffre zu suchen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick