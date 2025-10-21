Nachrichten in Einfacher Sprache vom 21.10.2025Jetzt kostenlos streamen
Nachrichten in Einfacher Sprache
Folge 385: Nachrichten in Einfacher Sprache vom 21.10.2025
Ab ist der deutsche Bundes-Präsident Frank-Walter Steinmeiner drei Tage in Österreich. Frank-Walter Steinmeier ist der erste deutsche Bundes-Präsident in Österreich seit dem Jahr 1997. Bundes-Präsident Alexander Van der Bellen und seiner Frau Doris Schmidauer haben Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender feierlichen empfangen am Wiener Josef-Platz. Danach war ein Gespräch von Steinmeier und Van der Bellen. Morgen ist die Eröffnung der neugestalteten deutschen Botschaft von Frank-Walter Steinmeier mit Alexander Van Bellen. Ein Botschaft ist die offizielle Vertretung einer Regierung in einem Land. Am Donnerstag besucht Frank-Walter Steinmeier zum Abschluss von seinem Besuch Tirol. Der Attentäter von Robert Fico wurde zu einer 21 jährigen Gefängnis-Strafe verurteilt. Robert Fico ist der slowakische Minister-Präsident. Ein Minister-Präsident ist der Regierungs-Chef in einem Land. Ein Minister-Präsident schlägt mit seinen Ministern neue Gesetze vor. Der 72-jährige Mann hatte in der Klein-Stadt Handlova am 15. Mai 2024 auf Robert Fico geschossen. Polizisten haben den 72-Jährigen nach dem Attentat verhaftet. Als Grund für das Attentat hatte der Täter zu Polizisten gesagt, dass er Robert Fico hasst. Auch war mit der Politik von Fico unzufrieden. Robert Fico musste zwei Mal im Kranken-Haus operiert werden. Er konnte zwei Monate nicht als Minister-Präsident arbeiten. Ab heute muss Nicolas Sarkozy für 5 Jahre in ein Pariser Gefängnis. Ein Gericht hatte Sarkozy am 25. September verurteilt. Nicolas Sarkozy ist von Mai 2007 bis Mai 2012 französischer Präsident gewesen. Sarkozy soll Mitarbeitende im Jahr 2007 gebeten haben, dass ihm Muammar Al-Gaddafi Geld gibt für den Präsidentschafts-Wahl-Kampf. Muammar Al-Gaddafi ist Allein-Herrscher gewesen im arabischen Land Libyen. Der 70-jährige Nicolas Sarkozy kann eine elektronische Fuß-Fessel beantragen. Eine Fuß-Fessel ist eine elektronische Überwachung von Gefängnis-Mitarbeitenden von einem Häftling, der zu Hause ist. Es kann bis zu zwei Monate dauern, bis Sarkozy eine Fuß-Fessel bekommt. Das asiatische Land Japan hat seit heute seine erste Premier-Ministerin. Eine Premier-Ministerin ist die Regierungs-Chefin in einem Land. Eine Premier-Ministerin schlägt mit seinen Ministern neue Gesetze vor. Die neue japanische Premier-Ministerin ist die 64-jährige Sanae Takaichi. Seit Anfang Oktober ist sie Partei-Chefin der regierenden Liberaldemokratischen Partei. Die neue japanische Premier-Ministerin vertritt einen politisch harten Kurs. Ihr politisches Vorbild ist die 2013 verstorbene britische Premier-Ministerin Margaret Thatcher. Sie ist auch umstritten. Sie besucht oft einen Gedenk-Ort in der Haupt-Stadt Tokio, wo auch Kriegs-Verbrecher geehrt werden. #i# PCMS + Next Marco "Japan - erste Premierministerin - Lohr" Österreichische Polizisten haben heute einen Straf-Täter nach Afghanistan abgeschoben. Bei einer Abschiebung bringen Behörden geflüchtete Menschen bei zum Beispiel Verbrechen in ihr Land zurück. Es ist die erste Abschiebung von Österreich nach Afghanistan seit der Taliban-Herrschaft. Die islamistische Terror-Gruppe Taliban unterdrücken seit dem Jahr 2021 zum Beispiel Frauen oder verfolgen gewaltsam Gegner. Der Mann war knapp vier Jahre im Gefängnis. Er war unter anderem Gefängnis, weil er jemanden schwer verletzt hat und wegen Vergewaltigung. Vergewaltigung ist erzwungener Sex. Innen-Minister Gerhard Karner von der ÖVP möchte weitere Straf-Täter nach Afghanistan abschieben lassen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick