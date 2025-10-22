Nachrichten in Einfacher Sprache vom 22.10.2025Jetzt kostenlos streamen
Nachrichten in Einfacher Sprache
Folge 386: Nachrichten in Einfacher Sprache vom 22.10.2025
Pflege-Arbeit wird jetzt als Schwer-Arbeit gesehen. Das hat die österreichische Regierung entschieden. Zu Schwer-Arbeit gehören körperlich sehr anstrengende Berufe. Das sind zum Beispiel Maurer, Bäcker oder auf dem Feld arbeitende Bauern. Jetzt zählen auch Pflege-Berufe dazu. Für Pflege-Kräfte bedeutet das, sie können früher in Pension gehen. Sie können dann schon ab 60 Jahren in Pension gehen. Dafür müssen sie mindestens 10 Jahre Schwer-Arbeit gemacht haben. Die neue Regelung beginnt am 1. Januar 2026. Die Regierung sagt: Das ist ein Zeichen der Wertschätzung für Pflege-Kräfte. Heute beginnt der Untersuchungs-Ausschuss zum Tod von Christian Pilnacek. In einem Untersuchungs-Ausschuss prüfen Politiker aus mehreren Parteien, ob bei einem bestimmten Thema etwas Verbotenes passiert ist. Christian Pilnacek war ein hoher Beamter im österreichischen Justiz-Ministerium. Christian Pilnacek ist am 20. Oktober 2023 gestorben. Die FPÖ hat diesen Untersuchungs-Ausschuss gefordert. Laut FPÖ sollen Politiker von anderen Parteien die Ermittlungen zum Tod von Pilnacek beeinflusst haben. Vorsitzender von diesem Untersuchungs-Ausschuss ist Walter Rosenkranz von der FPÖ. Er soll aufpassen, dass die Regeln eingehalten werden und alle fair behandelt werden. Die Befragungen sollen im Jänner beginnen. Donald Trump ist der Präsident der USA. Vor kurzem hat er gesagt, er will sich mit Wladimir Putin im Ungarn treffen. Wladimir Putin regiert in Russland. Russland führt seit Jahren Krieg gegen die Ukraine. Trump will Putin überzeugen, den Krieg zu beenden. Bislang hat Trump das nicht geschafft. Jetzt sagt Trump das Treffen mit Putin doch wieder ab. Er sagt, er will keine Zeit verschwenden und kein unnötiges Treffen. Russland und Ungarn bereiten das Treffen trotzdem vor. Der ukrainische Präsident heißt Wolodymyr Selenskyj. Er sagt, Russland will gar keinen Frieden mit der Ukraine. Er sagt, dass sein Land spezielle Raketen braucht, um den Krieg zu stoppen. Letzte Nacht hat Russland Kiew angegriffen. Kiew ist die Haupt-Stadt der Ukraine. Russland hat Raketen auf die Stadt abgeschossen. Die ukrainische Armee sagt, es waren mindestens vier Raketen. Dabei sind mindestens zwei Menschen gestorben. Viele Teile der Stadt haben jetzt keinen Strom. Laut der ukrainischen Regierung haben russische Soldaten vor allem auf Strom-Leitungen oder Gas-Leitungen geschossen. Der Strom ist sicherheitshalber abgeschaltet worden. Wo es sicher genug ist, sollen die Strom-Leitungen repariert werden. Einige Länder auf dem Westbalkan wollen der EU beitreten. Der West-Balkan ist eine Region in Süd-Ost-Europa. Dazu gehören zum Beispiel die Länder Albanien und Serbien. Heute ist ein Treffen von Politiken aus der Europäischen Union mit Politikern der West-Balkan-Länder. Das Treffen ist in der britischen Haupt-Stadt London. Die Politiker sprechen darüber, wie West-Balkan-Länder Mitglieder der Europäischen Union, also der EU, werden können. Die West-Balkan-Ländern warten schon sehr lange darauf, Mitglieds-Länder der EU zu werden. Die EU hofft, dass dadurch Länder wie Russland und China weniger Einfluss auf die West-Balkan-Länder haben werden.
