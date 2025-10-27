Nachrichten in Einfacher Sprache vom 27.10.2025Jetzt kostenlos streamen
Folge 389: Nachrichten in Einfacher Sprache vom 27.10.2025
In Oberösterreich ist eine 55-jährige Frau gestorben, weil kein Platz im Krankenhaus für sie war. Der Frau ist die Haupt-Schlag-Ader geplatzt. Die Haupt-Schlag-Ader transportiert Blut in den ganzen Körper. Die Frau ist mit Brust-Schmerzen in das Krankenhaus in Rohrbach in Oberösterreich gekommen. Dort haben Ärzte dann festgestellt, dass die Haupt-Schlag-Ader geplatzt ist. Die Frau hätte sofort operiert werden müssen. Im Kranken-Haus Rohrbach war das nicht möglich. Auch in anderen Krankenhäusern konnte die Frau nicht operiert werden. Im Kranken-Haus in Wels hätte es nach Operation kein Bett auf der Intensiv-Station für die Frau gegeben. Im Krankenhaus in Linz war schon ein lebens-bedrohlicher Notfall. Der Tod der Frau sorgt für viel Aufregung. Die Politik will jetzt mit den Kranken-Häusern schauen, dass sowas nicht wieder passiert. In Österreich war gestern der National-Feiertag. Am National-Feiertag wurde gefeiert, dass Österreich vor 70 Jahren ein neutrales Land geworden ist. Das heißt, Österreich darf sich nicht an einem Krieg beteiligen. Außerdem wird gefeiert, dass Österreich im Jahr 1955 unabhängig geworden ist. Nach dem zweiten Weltkrieg haben Soldaten aus den USA, Frankreich, Russland und Groß-Britannien Österreich kontrolliert. Diese Länder sind die sogenannten „Besatzungs-Mächte“. Die Länder haben von 1945 bis 1956 Österreich kontrolliert. Im Jahr 1956 haben die letzten fremden Soldaten Österreich verlassen. Bundes-Präsidente Alexander Van der Bellen hat bei seiner traditionellen Rede im Fernsehen unter anderem gesagt, dass Politiker von allen Parteien zusammenarbeiten müssen. Am National-Feiertag konnten Menschen die Hof-Burg, das Parlament und Bundes-Kanzler Christian Stocker besuchen. Letzte Woche haben vier Diebe sehr wertvollen Schmuck aus dem „Louvre“ gestohlen. Der „Louvre“ ist ein Museum in der französischen Haupt-Stadt Paris. Der Raub hat unter Tags stattgefunden. Während dem Raub waren sehr viele Menschen im „Louvre“. Jetzt hat die Polizei zwei Verdächtige verhaftet. Die zwei Täter wollten flüchten. Polizisten haben einen Täter am Flughafen von Paris verhaftet. Er wollte mit dem Flugzeug nach Algerien flüchten. Den zweiten Täter haben die Polizisten im Gebiet von Paris verhaftet. Zwei weitere Täter werden von der Polizei noch gesucht. Die Polizei sucht auch noch nach dem gestohlenen Schmuck. Im Land Argentinien sind gestern Wahlen gewesen. Die Menschen haben die Politiker für die Abgeordneten-Kammer gewählt. Die Abgeordneten-Kammer ist gemeinsam mit dem Senat das argentinische Parlament. Gewonnen hat mit mehr als 40 Prozent die Partei von Präsident Javier Milei. Javier Milei hat nach seiner Wahl harte wirtschaftliche Veränderungen beschlossen. Viele Argentinier haben keine Arbeit mehr. Javier Milei hat die monatliche Teuerung aber deutlich gesenkt. Trotzdem ist die Wirtschafts-Lage schlecht. Grund sind unter anderem billige Produkte aus anderen Ländern. Auch kann Argentinien geliehenes Geld von anderen Ländern nicht zurückbezahlen. Argentinier haben die Partei von Milei gewählt, weil sie Angst vor einer wirtschaftlich unsicheren Lage haben. Das sagen Experten. Von 18. bis 26. Oktober hat in Wien das „Erste Bank Open“ stattgefunden. Das „Erste Bank Open“ ist ein Tennis-Turnier. Jedes Jahr kommen einige der besten Tennis-Spieler der Welt zum „Erste Bank Open“. Der Sieger in diesem Jahr ist Jannik Sinner. Jannik Sinner ist ein erfolgreicher Tennis-Spieler aus Südtirol. Er ist auf Platz zwei der Tennis-Welt-Rang-Liste. Im Finale hat Jannik Sinner gegen den deutschen Tennis-Spieler Alexander Zverev gewonnen. Das Match zwischen Jannik Sinner und Alexander Zverev hat mehr als zwei Stunden gedauert. Fast 10.000 Menschen waren in der Stadt-Halle, um das Match zu sehen.
