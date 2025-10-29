Nachrichten in Einfacher Sprache vom 29.10.2025Jetzt kostenlos streamen
Nachrichten in Einfacher Sprache
Folge 391: Nachrichten in Einfacher Sprache vom 29.10.2025
Gegen SOS-Kinder-Dorf gibt es zwei neue schwere Vorwürfe. In SOS-Kinder-Dörfern leben Kinder, die keine Eltern haben. In einem SOS-Kinder-Dorf in Nepal in Asien sollen Kinder zwischen 2010 und 2014 missbraucht worden sein. Dabei geht es um sexuelle Gewalt. Kinder sollen von einem Mann missbraucht worden sein, der sehr viel Geld an SOS-Kinder-Dorf gespendet hat. Die früheren Chefs von SOS-Kinder-Dorf Helmut Kutin und Christian Moser sollen davon gewusst haben. Auch im SOS-Kinder-Dorf Altmünster in Oberösterreich soll es früher Missbrauch gegeben haben. Vor einigen Jahren sollen dort ehemalige Mitarbeitende einen Buben missbraucht haben. Seit vergangener Woche ist bekannt, dass der Gründer von SOS Kinder-Dorf Hermann Gmeiner acht Buben missbraucht haben soll. Die österreichische Bundes-Regierung plant neue Maßnahmen gegen Drohnen. Drohnen sind ferngesteuerte Flug-Objekte. Soldaten verwenden Drohnen als Waffe. Heute hat die Bundes-Regierung neue Maßnahmen beschlossen. Eine neue Gruppe soll eine Strategie entwicklen, damit Österreich vor Drohnen besser geschützt ist. Drohnen sind für die österreichische Verteidigungs-Ministerin Klaudia Tanner von der ÖVP eine große Gefahr. In den vergangenen Monaten waren viele Drohen über mehreren Flug-Häfen von europäischen Ländern zu sehen. Das ist sehr gefährlich. Die israelische Regierung möchte sich wieder an die vereinbarte Waffen-Ruhe mit der Hamas halten. Gestern hat die israelische Armee wieder den Gaza-Streifen bombardiert. Israel wirft der Hamas vor, zuerst gegen die Waffen-Ruhe verstoßen zu haben. Die Hamas soll nämlich einen isralischen Soldaten in Gaza getötet haben. Die Hamas-Terroristen sagen, sie haben nicht geschossen. Laut Ärzten im Gaza-Streifen soll es mehrere Todes-Opfer geben, darunter Kinder. Die Zahl der Todes-Opfer lässt sich nicht unabhängig überprüfen. Auf Jamaika hat der Hurrikan namens „Melissa“ große Schäden verursacht. Ein Hurrikan ist ein starker Wirbel-Sturm. Jamaika ist ein Land mit mehreren Inseln in der Karibik. Die Karibik liegt in Mittel-Amerika. Der Hurrikan „Melissa“ ist gestern als sehr starker Sturm und heftiger Regen auf Jamaika angekommen. Laut dem Regierungs-Chef von Jamaika dürfte es einige Todes-Opfer geben. Bisher ist aber unklar, wie viele Menschen verletzt oder gestorben sind. Durch den Sturm sind mehrere Bäume auf Strom-Masten gefallen. Mehr als 530.000 Menschen auf Jamaika hatten keinen Strom. Auch Straßen sind durch umgestürzte Bäume derzeit nicht befahrbar. Auch Kranken-Häuser auf Jamaika sind durch den Hurrikan „Melissa“ beschädigt worden. Heute wählen Bewohner im europäischen Land Niederlande ein neues Parlament. In einem Parlament beschließen Politiker Gesetze für ein Land. In allen Umfragen auf Platz eins ist die Partei von Rechts-Populist Geert Wilders. Die rechts-populistische Partei und Geert Wilders sind gegen die Europäische Union. Außerdem finden sie die Religion Islam nicht gut. Geert Wilders ist Partei-Chef von der so genannten „Freiheits-Partei“. Geert Wilders möchte Regierungs-Chef von den NIederlanden werden. Das wird aber wahrscheinlich nicht passieren. Denn die anderen Parteien wollen nämlich keine Regierung mit Geert Wilders. Für die zukünftige Regierung ist entscheidend, wie viele Stimmen die anderen Parteien gewinnen. Wegen der vielen Parteien in den Niederlanden dürfte es sehr lange dauern, bis es eine neue Regierung gibt.
