Nachrichten in einfacher Sprache vom 13.11.2025Jetzt kostenlos streamen
Nachrichten in Einfacher Sprache
Folge 402: Nachrichten in einfacher Sprache vom 13.11.2025
Harald Mahrer ist heute als Präsident von der Wirtschafts-Kammer Österreich zurückgetreten. Die Wirtschafts-Kammer Österreich vertritt die Interessen von Firmen-Chefs. Seit Mai 2018 ist Harald Mahrer Präsident von der Wirtschafts-Kammer gewesen. Mahrer wollte, dass seine Mitarbeitenden im Jahr 2026 um 4,2 Prozent mehr Gehalt bekommen. Viele Menschen fanden das nicht gut. Die Wirtschafts-Kammer hatte selbst von Arbeit-Gebern oft gefordert, Mitarbeitenden wegen der sehr hohen Preise nicht zu viel Geld mehr zu bezahlen. Auch fanden einige die vielen Jobs von Mahrer nicht gut. Deshalb wollten viele Politiker und auch Vertreter in der Wirtschafts-Kammer den Rücktritt von Mahrer. Der Präsident von den USA Donald Trump hat heute ein Budget unterschrieben. Es ist ein vorübergehendes Budget und gilt bis Ende Jänner 2026. Ein Budget regelt, wie viel Geld eine Regierung einnehmen und ausgeben darf. Tausende Regierungs-Beamte und Flughafen-Mitarbeitende können damit nach einem 43-tägigen Zwangs-Urlaub wieder arbeiten. Damit ist der "Shut-Down" zu Ende. Politiker von der Demokratischen Partei und der Republikanischen Partei konnten sich lange Zeit nicht auf ein Budget einigen. Davor haben Politiker im Parlament das Budget beschlossen. Heute hat es ein Gedenken gegeben in der französischen Haupt-Stadt Paris. Grund waren die islamistischen Attentate an mehreren Orten in Paris vor 10 Jahren. Islamisten wollen als streng-gläubige Muslime extreme Regeln in einem Land durchsetzen. Am meisten Opfer gab es in der Veranstaltungs-Halle "Bataclan". Rund 1.500 Besucher haben sich im „Bataclan“ ein Konzert angehört. Als Besucher Schüsse hörten, dachten sie, das gehört zum Konzert. Als das Licht im „Bataclan“ angegangen ist, wussten Besucher und die Band, dass etwas nicht stimmt. Insgesamt haben die islamistischen Attentäter vor zehn Jahren 132 Menschen getötet. Politiker von der Demokratischen Partei in den USA haben gestern im Kongress E-Mails veröffentlicht. Sie sollen vom Sexual-Straftäter Jeffrey Epstein sein. Laut den E-Mails von Epstein, wusste Trump vom sexuellen Missbrauch und hat ihn in seinem Haus besucht. Auch habe Trump mehrere Stunden mit einem Opfer verbracht. Der 2019 tot im Gefängnis erhängt gefundene Jeffrey Epstein soll jahrelang minder-jährige Mädchen und junge Frauen sexuell missbraucht haben. Auch soll er sie gezwungen haben, mit anderen Männern Sex zu haben. Heute und morgen treffen sich die neun österreichischen Landeshaupt-Leute. Das Treffen ist im steirischen Schloss Seggau. Derzeitiger Chef der Landeshauptleute-Konferenz ist der steirische Landes-Hauptmann Mario Kunasek von der FPÖ. Am Landeshaupt-Leute Treffen nehmen auch Vize-Kanzler Andreas Babler, Außen-Ministerin Beate Meinl-Reisinger und Staats-Sekretär Alexander Pröll teil. Unter anderem sprechen die Politiker darüber, dass der Staat viel mehr Geld ausgeben als Geld eingenommen hat. Auch sprechen sie darüber, dass viele Produkte in Österreich teurer sind als in anderen Ländern.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick