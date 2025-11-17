Nachrichten in einfacher Sprache vom 17.11.2025Jetzt kostenlos streamen
Nachrichten in Einfacher Sprache
Folge 404: Nachrichten in einfacher Sprache vom 17.11.2025
Die Europäische Union ist gegen billigere Ski-Tickets nur für Einheimische in österreichischen Ski-Gebieten. Die Europäische Union möchte dieselben Ticket-Preise für alle Ski-Fahrer. Österreichische Politiker möchten billigere Preise für Einheimische in Ski-Gebieten. Dadurch sollen die Menschen vor Ort angeregt werden, Ski zu fahren. Das unterstützt Tourismus-Staats-Sekretärin Elisabeth Zehetner von der ÖVP. Eine Staats-Sekretärin ist ein hohe Politikerin in einem Ministerium. Ski-Gebiete versuchen seit Jahren Einheimischen billigere Tickets zu ermöglichen, indem man etwa schon sehr früh kauft. Wolodymyr Selenskyj ist der Präsident von der Ukraine. Wolodymyr Selenskyj hat heute mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron gesprochen. Selenskyj hat mit Macron einen Vertrag unterschrieben. Selenskyj möchte von Frankreich 100 Kampf-Flugzeuge kaufen. Damit sollen sich ukrainische Soldaten besser gegen russische Angriffe wehren können. Seit Februar 2022 greifen russische Soldaten die Ukraine an. Auch hat sich der ukrainische Präsident ein Luft-Abwehr-System und Drohnen-Systeme angeschaut. Mit Luft-Abwehr-Systemen können Soldaten Luft-Angriffe feindlicher Soldaten abwehren. Es ist der neunte Besuch von Selenskyj bei Macron seit Beginn vom Ukraine-Krieg. Der Präsident von den USA Donald Trump hat seine Meinung im Fall vom Sexual-Straf-Täter Jeffrey Epstein geändert. Jeffrey Epstein hatte jahrelang unter 18-jährige Mädchen sexuell missbraucht. Auch hat er junge Mädchen an bekannte Männer zum Sex vermittelt. Im Jahr 2019 hat sich Epstein im Gefängnis in New York selbst umgebracht. Trump hat Politikern von seiner Republikanischen Partei empfohlen, für die Veröffentlichung von Dokumenten von Epstein zu stimmen. Immer mehr Politiker von der Demokratischen Partei und auch Politiker von seiner Republikanischen Partei fordern die Veröffentlichung aller Dokumente von Epstein. Bisher wollte Trump das nicht. Ab heute bis 21. November ist ein Treffen von Politikern aus fast 200 Ländern bei der Welt-Klima-Konferenz in der brasilianischen Stadt Belém. Österreich wird von Umwelt- und Landwirtschafts-Minister Norbert Totschnig von der ÖVP vertreten. Die Politiker sprechen über die deutliche Senkung von Treibhaus-Gasen. Treibhaus-Gase sind Gase, die Wärme speichern. Treibhaus-Gase entstehen durch den Verkehr, Strom aus Kohle oder Fabriken. Totschnig ist zwar für weniger Treibhaus-Gase. Umweltschutz-Organisationen wie „Greenpeace“ kritisierten trotzdem, dass Totschnig weniger Hilfs-Gelder für Klimaschutz-Projekte zahlen möchte. Große Treib-Haus-Gas-Verursacher wie etwa die USA sind bei der Konferenz nicht dabei. Franz Harnoncourt hat heute seinen Rücktritt bekannt gegeben. Harnoncourt ist der Krankenhaus-Chef vom Linzer „Kepler Universitäts-Klinikum“ in Oberösterreich. Harnoncourt ist auch Chef von der oberösterreichischen Krankenhaus-Firma „Oberösterreichische Gesundheits-Holding“. Grund für seinen Rücktritt ist ein Todesfall Ende Oktober im Kranken-Haus Rohrbach. Eine 55-jährige Frau aus dem oberösterreichischen Mühlviertel ist gestorben. Sie ist gestorben, weil sie eine gerissene Haupt-Schlag-Ader hatte. Die Haupt-Schlag-Ader transportiert rotes Blut mit Sauer-Stoff in den ganzen Körper. Weder das Kranken-Haus Rohrbach noch andere Kranken-Häuser hatten für sie einen Platz für eine sofortige Not-Operation.
