Nachrichten in einfacher Sprache vom 19.11.2025Jetzt kostenlos streamen
Nachrichten in Einfacher Sprache
Folge 406: Nachrichten in einfacher Sprache vom 19.11.2025
Heute und morgen sind Sitzungen im österreichischen National-Rat. Politiker im National-Rat beschließen Gesetze für Österreich. Politiker beschließen heute und morgen mehrere wichtige Änderungen. Zum Beispiel gibt es ab dem Jahr 2027 nur mehr die „digitale Vignette“. Die Vignette ist der Nachweis für Fahrzeug-Lenker, dass sie die Maut-Gebühr für das Fahren auf der Auto-Bahn bezahlt haben. Fahrzeug-Lenker können die digitale Vignette zum Beispiel bei Tank-Stellen oder in Trafiken kaufen. Die Vignette zum Aufkleben gibt es ab 2027 nicht mehr. Im National-Rat wird auch über ein neues Strom-Gesetz gesprochen. Strom soll damit billiger werden. Die Teuerung hat in Österreich im Oktober 4 Prozent betragen. Das hat heute die Statistik Austria gesagt. Die Statistik Austria sammelt Daten und stellt sie für Politik und Wirtschaft bereit. Laut Statistik Austria hat sich die Teuerung im Oktober gegenüber September nicht erhöht. Bei einer Teuerung können sich Menschen für das gleiche Geld weniger Produkte kaufen als vorher. Im Oktober waren die Preise für Strom und Wasser für Wohnungen teurer. Auch Essen in Lokalen und Hotel-Übernachtungen waren teurer. Billiger waren Pauschal-Reisen für Flüge. Bei Pauschal-Reisen werden verschiedene Reise-Leistungen zu einem gemeinsamen Preis angeboten. Firmen-Vertreter in der Wirtschafts-Kammer Österreich bekommen vorerst keine Gehalts-Erhöhung. Das betrifft auch die Wirtschafts-Kammern in den Bundes-Ländern und andere Firmen-Vertretungen. Das hat die vorübergehende Wirtschafts-Kammer-Präsidentin Martha Schultz gesagt. Die Wirtschafts-Kammer Österreich vertritt die Interessen von Firmen-Chefs. Martha Schultz soll dauerhaft Präsidentin von der Wirtschafts-Kammer sein. Der bisherige Wirtschafts-Kammer-Präsident Harald Mahrer musste zurücktreten. Grund dafür waren die geplanten höheren Mitarbeiter-Gehälter. Ein unabhängiger Experte soll die Wirtschafts-Kammer jetzt prüfen. Die Grippe-Welle in Österreich könnte heuer rund zwei Wochen früher beginnen als in den letzten Jahren. Grund dafür ist die neue sehr ansteckende Grippe-Variante. Bei einer Grippe-Welle erkranken viele Menschen an der Grippe. In Österreich gibt es bereits erste Grippe-Erkrankungen. In Großbritannien, in Spanien und in Portugal hat die Grippe-Welle schon begonnen. Die Impfung gegen Grippe ist gratis und schützt vor mehreren Grippe-Varianten. Empfohlen wird die Grippe-Impfung zum Beispiel für Menschen ab 60 Jahren oder für kranke Menschen. Das österreichische Fußball-National-Team hat gestern 1 zu 1 gegen das bosnische Fußball-National-Team gespielt. Durch dieses Spiel sind die österreichischen Fußball-Spieler bei der Fußball-Welt-Meisterschaft 2026 dabei. Bei einer Fußball-Welt-Meisterschaft spielen die besten weltweiten National-Teams gegeneinander. Die Fußball-Weltmeisterschaft ist 2026 von 11. Juni bis 19. Juli in Kanada, Mexiko und den USA. Das österreichische Fußball-National-Team ist zum ersten Mal seit dem Jahr 1998 wieder bei einer Fußball-Weltmeisterschaft dabei.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick