Nachrichten in einfacher Sprache vom 27.11.2025
Nachrichten in Einfacher Sprache
Folge 412: Nachrichten in einfacher Sprache vom 27.11.2025
In einer Hoch-Haus-Anlage mit mehreren Hoch-Häusern in Hongkong hat es einen Brand gegeben. Mehrere Menschen wurden getötet oder verletzt. Hongkong gehört zum Land China. Viele Menschen werden noch vermisst. Laut Behörden wurden mehrere Mitarbeiter von einer Bau-Firma verhaftet. Sie sollen für den Brand verantwortlich sein. Ermittler suchen derzeit nach dem Grund für den Brand. Experten glauben, dass durch die in Hongkong üblichen Bambus-Gerüste und Wind das Feuer schneller größer werden konnte. Die Wohn-Haus-Anlage wird derzeit renoviert. Ermittler fanden auch schlechte Bau-Materialen. Rund 900 betroffene Menschen sind in Not-Unterkünften. Bei den Überschwemmungen im Land Thailand gibt es immer mehr Todes-Opfer. Thailand liegt im Süd-Osten von Asien. Verursacht haben die Überschwemmungen sehr starke Regen-Fälle. Sehr stark betroffen von den Überschwemmungen ist das Gebiet Songkhla und die Stadt Hat Yai. Sie liegen im Süden von Thailand. Es gibt fast 2,8 Millionen betroffene Menschen. Zehntausende Menschen haben wegen überfluteter Häuser derzeit kein Zuhause. Lebensmittel für die betroffenen Bewohner werden von Rettungs-Kräften aus Hubschraubern abgeworfen. Sonst können Rettungs-Kräfte nur mit Booten zu den betroffenen Bewohnern kommen. In der Haupt-Stadt von den USA Washington hat gestern ein Täter auf zwei National-Gardisten geschossen. National-Gardisten sind ein Teil vom Militär in den USA. Das Attentat war in der Nähe vom Weißen Haus. Das Weiße Haus ist der Arbeits-Ort und Wohn-Ort vom Präsidenten. Andere National-Gardisten haben die Schüsse gehört. Sie konnten den Täter festhalten, bis Polizisten ihn verhaftet haben. Laut dem Chef von der Bundes-Polizei Kash Patel geht es den zwei National-Garden derzeit nicht gut. Polizisten ermitteln den Grund für die Tat. Der mögliche Täter stammt aus dem Land Afghanistan. Präsident Donald Trump möchte nun alle Menschen aus Afghanistan überprüfen lassen, die in den USA leben. Papst Leo ist ab heute bis 2. Dezember auf seiner ersten Reise ins Ausland. Der Papst ist das Oberhaupt von katholischen Christen weltweit. Papst Leo besucht die Türkei und den Libanon. Heute war unter anderem ein Gespräch von Papst Leo mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Geplant ist auch ein Besuch von Papst Leo in der sogenannten Blauen Moschee in der Stadt Istanbul. In einer Moschee beten Gläubige von der Religion Islam. Auch möchte sich Papst Leo mit anderen christlichen Kirchen-Vertretern treffen. Er möchte an die Kirchen-Versammlung vor 1.700 Jahren erinnern. Im Libanon möchte er unter anderem mit einem stillen Gebet an die Explosion im Hafen im August 2020 erinnern. Der Verein ZARA hat gestern seinen Bericht zu Hass im Internet veröffentlicht. Der österreichische Verein ZARA setzt sich gegen Hass im Internet und gegen Rassismus ein. Rassisten grenzen Menschen wegen ihrer Hautfarbe, ihrer Religion oder Herkunft aus. Laut ZARA hat es von September 2024 bis August 2025 mehr als 1.700 Meldungen von Hass im Internet gegeben. Oft Hass im Internet gibt es wegen der Herkunft von einer Person. Auch gibt es viele Hass-Nachrichten gegen Frauen. Laut ZARA-Chefin Rita Isiba erleben viele Menschen Hass im Internet. Der Verein hilft Betroffenen mit Beratungen von Psychologen. ZARA hilft, wenn Behörden Betroffenen nicht helfen.
