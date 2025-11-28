Nachrichten in einfacher Sprache vom 28.11.2025Jetzt kostenlos streamen
Nachrichten in Einfacher Sprache
Folge 413: Nachrichten in einfacher Sprache vom 28.11.2025
In Italien hat heute ein großer Streik begonnen. Der Streik betrifft viele Bereiche. Betroffen sind öffentliche Verkehrsmittel, Schulen, Gesundheits-Einrichtungen und Medien. Der Streik ist von der linken Gewerkschaft ausgerufen worden. Die Gewerkschaft kritisiert die Budget-Politik und die Steuer-Politik von der rechten Regierung unter Regierungs-Chefin Giorgia Meloni. Auch der Bahn-Verkehr und Flüge sind von dem Streik betroffen. Erwartet werden Ausfälle, Verspätungen und Änderungen. Vor allem in der italienischen Hauptstadt Rom wird mit Schwierigkeiten im Verkehr gerechnet. Bei einem Streik arbeiten Arbeitnehmer nicht. Sie wollen so ihre Forderungen nach besseren Arbeitsbedingungen, Rechten oder mehr Geld durchsetzen. (ZIB 13, Marco Christine) In Hongkong gibt es nach einem Hochhäuser-Brand bereits 128 Todes-Opfer. Noch nie sind bei einem Brand in Hongkong so viele Menschen gestorben. Hongkong ist eine Stadt im Süden von China. Sie liegt in einem besonderen Gebiet, in dem andere Regeln gelten als im Rest von China. Man nennt es „Sonderverwaltungszone Hongkong der Volksrepublik China“. Wenn der Brand ganz gelöscht ist, werden die Einsatz-Kräfte 2.000 Wohnungen in den sieben Gebäuden durchsuchen. Das Feuer ist bei Renovierungs-Arbeiten ausgebrochen. Drei Personen der zuständigen Baufirma sind bereits gestern festgenommen worden. Der Regierungs-Chef von Ungarn Viktor Orban trifft heute in Moskau den russischen Machthaber Wladimir Putin. Sie sprechen über russische Gas- und Öl-Lieferungen für Ungarn. Ungarn bekommt sehr viel Gas und Öl aus Russland. Ungarn möchte das nicht ändern. Die EU möchte aber bis 2027 gar kein Gas und Öl mehr aus Russland. Die EU findet es nicht gut, dass Ungarn mit Russland zusammenarbeitet. Ungarn stimmt auch immer wieder gegen EU-Sanktionen gegen Russland. Sanktionen sind Maßnahmen von Staaten oder internationalen Organisationen, um das Verhalten eines anderen Staates oder einer Gruppe zu beeinflussen und unerwünschtes Verhalten zu stoppen. Die Österreichische U17-Fußball-Nationalmannschaft ist Vize-Weltmeister, also sie erreichen den zweiten Platz. Die Jugend-Nationalmannschaft hat gestern gegen Portugal 0:1 verloren. In der 32. Minute ist das entscheidende Tor von Portugal geschossen worden. Es war eines von nur zwei Gegen-Toren für die österreichische Mannschaft im gesamten Turnier. Spieler Johannes Moser hat auch den Titel als Torschützenkönig bekommen. Der Torschützenkönig hat in einem Turnier die meisten Tore geschossen. Die U-17-Fußball-Weltmeisterschaft ist ein Fußballturnier für männliche Jugendliche unter 17 Jahren. Die U17-Fußball-Weltmeisterschaft wird vom Weltfußball-Verband FIFA organisiert. Die Nonnen aus dem Kloster Goldenstein in Salzburg sind mittlerweile weltberühmt. Die Nonnen sind gegen ihren Willen in ein Seniorenheim gebracht worden. Sie sind dann wieder aus Protest in das Kloster zurückgezogen. Die Nonnen zeigen ihren Alltag auf Instagram - das ist eine Internet-Plattform. Fast 100.000 Menschen schauen sich das an. Die Kirchen-Oberen haben den Nonnen jetzt einen Lösungs-Vorschlag vorgelegt. Unter bestimmten Bedingungen dürfen sie im Kloster bleiben. Der Anwalt von den Nonnen hat den Vorschlag überprüft. Der Anwalt ist damit nicht einverstanden. Der Vorschlag hat viele Nachteile für die Nonnen, sagt der Anwalt.
