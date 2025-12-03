Nachrichten in einfacher Sprache vom 03.12.2025Jetzt kostenlos streamen
Nachrichten in Einfacher Sprache
Folge 416: Nachrichten in einfacher Sprache vom 03.12.2025
Heute ist der Internationale Tag der Menschen mit Behinderungen. Dieser Tag findet seit 1993 jedes Jahr am 3. Dezember statt. Er soll auf die Probleme von Menschen mit Behinderungen aufmerksam machen. Menschen mit Behinderungen erfahren noch immer viel Diskriminierungen im Alltag. Für sie ist es zum Beispiel schwieriger, eine Arbeit zu finden oder alleine zu wohnen. Vor allem durch die geplanten Spar-Maßnahmen ist es schwieriger für Menschen mit Behinderungen, ein selbst-bestimmtes Leben zu führen. Der Österreichische Behinderten-Rat kritisiert die Spar-Maßnahmen von der Regierung. Er sagt, dass es vor allem im Behinderten-Bereich zu wenig Geld gibt. Wenn Menschen mit Behinderungen die gleichen Chancen haben sollen, braucht es aber mehr Geld, so der Behinderten-Rat. In der russischen Haupt-Stadt Moskau war gestern ein Treffen von Machthaber Wladimir Putin mit Steve Witkoff. Ein Machthaber bestimmt in einem Land alleine. Steve Witkoff ist der Sonder-Beauftragte für die Ukraine von Trump. Mit dabei war auch Jared Kushner, der mit der Tochter von Trump Ivanka verheiratet ist. Witkoff und Kushner konnten Putin gestern nicht überzeugen, dem auf Druck von der EU veränderten Friedens-Plan von Präsident Trump zuzustimmen. Putin wirft der EU vor, dass ihre Vorschläge nicht hilfreich bei Friedens-Gesprächen sind. Um Putin wirtschaftlich unter Druck zu setzen, möchte die EU ab 1. November 2027 kein russisches Erd-Gas mehr kaufen. Schon ab Jänner 2027 möchte die EU kein russisches flüssiges Erd-Gas mehr kaufen. Polizisten konnten gestern den vierten gesuchten Täter vom Einbruch im Pariser Museum Louvre verhaften. Sie konnten den 39-jährigen Mann im Pariser Vor-Ort Saint-Dennis auf einer Baustelle verhaften. Der Mann ist wegen zwei anderen Straf-Taten schon verurteilt. Er ist jetzt in Untersuchungs-Haft. Eine Untersuchungs-Haft ist eine begrenzte Haft während Ermittlungen für Verbrecher. Die anderen drei mutmaßlichen Täter sind schon länger in Untersuchungs-Haft. Bei dem Einbruch am 19. Oktober haben die Täter besonders wertvolle und geschichtlich wichtige Schmuck-Stücke gestohlen. Jetzt verspricht Louvre-Museums-Direktorin Laurence des Cars unter anderem eine Polizei-Station im Louvre. Johannes Hahn wird ab dem 1. Jänner 2026 neuer Präsident vom General-Rat von der „Oesterreichischen National-Bank“. Die „Oesterreichische National-Bank“ gestaltet unter anderem die wirtschaftliche Entwicklung mit. Der General-Rat ist die höchste Aufsichts-Gruppe in der „Oesterreichischen National-Bank“. Er berät die Nationalbank-Direktoren. Die Mitglieder vom General-Rat darf die Bundes-Regierung ernennen. Seit Ende November hat es keinen General-Rats-Präsidenten von der National-Bank gegeben. Grund war der Rücktritt von Harald Mahrer von diesem Job. Hahn war früher EU-Kommissar und Wissenschafts-Minister. Derzeit ist der 68-Jährige EU-Sonder-Beauftragte für Zypern. Vertreter von den Mitglieds-Ländern von der Europäischen Union haben sich gestern auf neue Gesetze gegen Korruption geeinigt. Bei Korruption gibt eine Person einer anderen Person Geld, um bestimmte Vorteile zu erreichen. Zum Beispiel, weil sie bessere Chancen möchte für einen Job. Unter anderem ist es in Zukunft verboten, Personen im privaten Bereich und in der öffentlichen Verwaltung mit Geld zu beeinflussen. Tätern drohen Gefängnis-Strafen von drei Jahren bis fünf Jahren. Auch soll es in jedem Mitglieds-Land Zentren geben zur Bekämpfung von Korruption. Die Einigung auf die neuen Gesetze gegen Korruption müssen Politiker noch im Europäischen Parlament und die Mitglieds-Länder bestätigen.
