Nachrichten in einfacher Sprache vom 05.12.2025Jetzt kostenlos streamen
Nachrichten in Einfacher Sprache
Folge 418: Nachrichten in einfacher Sprache vom 05.12.2025
In Deutschland hat der Bundestag neue Regeln für Pensionen beschlossen. Der Bundestag ist in Deutschland das Parlament. Pension bekommen Menschen, wenn sie alt sind und viele Jahre lang gearbeitet haben. Die Politiker in Deutschland haben lange über die neuen Regeln für die Pension gestritten. Der Bundeskanzler Friedrich Merz von der Partei CDU will die neuen Regeln unbedingt. Aber sogar in seiner eigenen Partei gibt es Widerstand, vor allem bei den jungen Partei-Mitgliedern. Sie haben Angst, dass junge Menschen später zu viel Geld für Pensionen zahlen müssen. Für Merz ist es gut, dass die neuen Regeln jetzt beschlossen sind. Aber der Streit hat auch gezeigt, dass die Regierung oft nicht derselben Meinung ist. In Österreich hat die Regierung am Mittwoch viele Ideen vorgestellt. Der Staat muss Geld sparen, und diese Maßnahmen sollen dabei helfen. Heute hat die Regierung noch einige konkrete Ideen für die Schulen präsentiert. Viele Lehrer und Lehrerinnen sagen seit Jahren, dass sie zu viel Papier-Arbeit haben. Das soll jetzt besser werden. Die Schulen bekommen eine neue Computer-Hilfe für die Verwaltung. Das heißt, für alle Aufgaben rund um Ordnung und Planung. Zeugnis-Kopien müssen zum Beispiel nicht mehr 60 Jahre lang auf Papier aufbewahrt werden, wie bisher. Sie können auch am Computer gespeichert werden. Es gibt ein Hilfs-Angebot für Kinder und Jugendliche, denen es schlecht geht. Das Angebot heißt „Gesund aus der Krise“. Korinna Schumann ist die Gesundheits-Ministerin von der SPÖ. Sie sagt: Dieses Angebot bekommt Geld vom Staat bis zum Jahr 2027. Fach-Leute von der Uni Innsbruck haben geprüft, ob das Angebot hilft, und sagen: Es hilft. Besonders zu Weihnachten haben viele Kinder und Jugendliche starke Angst. Das passiert oft, weil es Streit in Familien gibt oder weil viele Menschen hohe Erwartungen haben. Bei „Gesund aus der Krise“ bekommt man in etwa zehn Tagen Hilfe, überall in Österreich. Die Hilfe kann vor Ort stattfinden oder über das Internet, wenn ein Treffen nicht möglich ist. Bisher haben rund 50.000 Kinder und Jugendliche die Hilfe genutzt Der Preis für Strom soll in Österreich sinken. Noch ist nicht klar, wie das gehen kann. Bundeskanzler Christian Stocker von der ÖVP verspricht Geld dafür: rund 500 Millionen Euro. Das reicht aber nur, um die Menschen ein Mal bei der Stromrechnung zu unterstützen. Wenn alle nur einmal Geld bekommen, kann es sein, dass die Preise danach wieder schneller steigen. Dann ist die Hilfe nur kurz spürbar. Für Menschen, die Gas zum Kochen oder Heizen benutzen, ist keine Hilfe geplant. Dabei wird auch Gas teurer. Der Musik-Wettbewerb „Song Contest“ findet 2026 in Wien statt. Es war lange nicht klar, ob Israel beim „Song Contest“ dabei sein darf. Der Grund dafür ist die Lage im Gaza-Streifen. Dort hat Israel mit der Terror-Gruppe Hamas gekämpft. Dabei sind auch unschuldige Menschen gestorben. Einige Länder finden, dass Israel deshalb nicht beim „Song Contest“ dabei sein soll. Gestern ist aber entschieden worden: Israel darf bei dem Wettbewerb mitmachen. Das hat eine große Fernseh-Gruppe aus Europa entschieden. Österreich freut sich über die Teilnahme von Israel. Andere Länder wollen aber jetzt nicht mehr mitmachen, zum Beispiel Spanien und Irland. Die genaue Liste aller Länder soll vor Weihnachten fertig sein. Der „Song Contest“ findet am 16. Mai in der Wiener Stadt-Halle statt.
