Nachrichten in einfacher Sprache vom 12.12.2025Jetzt kostenlos streamen
Nachrichten in Einfacher Sprache
Folge 422: Nachrichten in einfacher Sprache vom 12.12.2025
Heute ist der Koralm-Bahn-Tunnel eröffnet worden. Der Koralm-Bahn-Tunnel ist ein Tunnel, durch den Züge fahren. Der Tunnel ist 33 Kilometer lang. Der Tunnel liegt zwischen den beiden Städten Graz und Klagenfurt. Durch den Tunnel ist man jetzt viel schneller, wenn man von einer Stadt in die andere fahren will. Bei der Eröffnung vom Koralm-Bahn-Tunnel waren viele Menschen. Mit dabei waren auch Österreichs Bundespräsident und der Bundeskanzler. Alle freuen sich, dass der Tunnel fertig ist. Aber der Tunnel war auch sehr teuer. Er hat rund 6 Milliarden Euro gekostet. Und der Bau von dem Tunnel hat viele Jahre gedauert. Der Bau hat auch länger gedauert, als man ursprünglich geplant hat. Der Nationalrat ist ein Teil vom Parlament in Österreich. Im Nationalrat werden Gesetze diskutiert und beschlossen. Insgesamt 183 Abgeordnete sitzen im Nationalrat. Sie bekommen Geld für ihre Arbeit im Nationalrat. Heute haben die Abgeordneten beschlossen, dass sie im nächsten Jahr nicht mehr Geld bekommen. Ihr Gehalt wird nicht an die Teuerung angepasst. Das nennt man „Null-Lohn-Runde“. Auch die Politikerinnen und Politiker in der Regierung bekommen nächstes Jahr nicht mehr Geld. Der Staat Österreich hat zu viele Schulden. Mit diesem Beschluss will die Politik zeigen, dass auch sie einen Beitrag zum Schulden-Abbau leistet. Fast alle Menschen in Österreich zahlen jeden Monat Geld in die Gesundheits-Kasse ein. Mit diesem Geld bezahlt die Gesundheits-Kasse dann die Arzt-Besuche für die Menschen. So muss niemand viel Geld zahlen, wenn er oder sie krank ist oder Hilfe braucht. Ärzte, die von der Gesundheits-Kasse bezahlt werden, heißen Kassen-Ärzte. Es gibt aber auch Wahl-Ärzte. Die werden nicht von der Kasse bezahlt. Für Wahl-Ärzte müssen die Menschen selbst zahlen. Viele können sich das nicht leisten. Der Rechnungs-Hof sagt jetzt, die Gesundheits-Kasse soll mehr Geld bekommen. Der Rechnungs-Hof ist eine Stelle vom Staat, die nachschaut, ob Geld richtig verwendet wird. Laut dem Rechnungs-Hof braucht die Gesundheits-Kasse mehr Geld, damit, damit alle Menschen in Österreich zum Arzt gehen können. Im Land Australien gibt es ein neues Gesetz. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren dürfen seit zwei Tagen keine sozialen Medien mehr benutzen. Soziale Medien sind Apps und Internet-Seiten, auf denen Menschen Nachrichten, Bilder oder Videos teilen. Wenn das Gesetz in Australien nicht eingehalten wird, müssen Firmen sehr viel Geld zahlen. Die amerikanische Firma Reddit gehört zu den Sozialen Medien. Reddit sagt: Das Verbot von Sozialen Medien ist nicht richtig. Es schränkt die Meinungsfreiheit ein. Das heißt, dass die Menschen ihre Meinung nicht sagen dürfen. Reddit hat deshalb beim höchsten Gericht in Australien Klage eingereicht. Heute startet der Christ-Baum-Verkauf in Wien und Niederösterreich. Es gibt insgesamt rund 300 Stellen, wo Christ-Bäume verkauft werden. Es wird empfühlen, einen Baum zu kaufen, der mindestens zwei Wochen vor Weihnachten geschnitten worden ist. Dann hat er nämlich viel Zeit, sich an seine neue Umgebung anzupassen. Die Nadeln fallen dann nicht so schnell ab. Beim Transport im Auto soll der Baum gut festgebunden werden. Die Spitze vom Christ-Baum soll auf dem Auto-Dach nach hinten zeigen. Im Bus und in der Bahn darf der Baum aufrecht und in einem Netz transportiert werden. Dafür braucht man kein eigenes Ticket. Die Preise für einen Christbaum sind liegen zwischen etwa 10 und 50 Euro.
