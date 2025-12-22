Nachrichten in einfacher Sprache vom 22.12.2025Jetzt kostenlos streamen
Nachrichten in Einfacher Sprache
Folge 428: Nachrichten in einfacher Sprache vom 22.12.2025
Der österreichische Künstler Arnulf Rainer ist gestorben. Er ist 96 Jahre alt geworden. Arnulf Rainer war Maler. Er ist bekannt für übermalte Bilder und Fotos. Geboren worden ist er am 8. Dezember 1929 in der niederösterreichischen Stadt Baden. Nach seinem Schul-Abschluss ist er nach Wien gegangen, um an Kunst-Universitäten zu studieren. Er hat aber viel mit seinen Lehrern gestritten und die Universitäten nach wenigen Tagen wieder verlassen. Später hat er selbst als Professort an der Kunst-Universtität unterrichtet. Als Künstler hat Rainer neue Arten vom Malen gezeigt. Damit hat er die Kunst in Österreich verändert. Sein Einfluss wird auch nach seinem Tod spürbar bleiben. Anna Sporrer ist die österreichische Justiz-Ministerin von der SPÖ. Sie möchte zwei neue Gefängnisse bauen lassen. Die Justiz-Ministerin sagt, das ist nötig, weil alle bestehenden Gefängnisse schon voll sind. Für zwei neue Gefängnisse werden auch viele neue Mitarbeiter gebraucht. Es gibt aber jetzt schon zu wenige Mitarbeiter in den Gefängnissen. Weil es so wenige Mitarbeiter gibt, sind manche Bereiche im Gefängnis geschlossen. Gefangene haben deshalb oft nichts zu tun. Das ist nicht gut für sie. Und die Gefängnisse werden weniger sicher, wenn es weniger Beamte gibt. Viele Menschen in Österreich haben wenig Geld. Etwa 3 von 10 Menschen sagen: Es geht uns schlechter als vor einem Jahr. Besonders schwer ist die Lage für Allein-Erziehende. Das sind Mütter oder Väter, die sich ohne Partner um ihre Kinder kümmern. In Wien gibt es rund 80.000 Allein-Erziehende. Viele können die Miete und das Essen kaum noch bezahlen. Die Preise für Lebens-Mittel, Wohnen und Energie sind stark gestiegen. Auch Menschen mit Behinderungen oder langen Krankheiten haben oft zu wenig Geld. Die Volks-Hilfe ist ein Verein, der den Menschen hilft. Die Volks-Hilfe fordert, dass reiche Menschen mehr Steuern zahlen sollen. Steuern sind Geld, das Menschen an den Staat zahlen. Mit diesem Geld kann der Staat armen Menschen besser helfen. Die Partei ÖVP hat ein Bild im Internet geteilt. Auf dem Bild steht, dass viele Menschen das Leben mit Muslimen schwierig finden. Muslime sind Menschen mit dem Glauben Islam. Andere Parteien haben sich darüber geärgert. Auch die SPÖ und die NEOS. Diese beiden Parteien gehören Regierung, so wie die ÖVP. Trotzdem sind sie nicht damit einverstanden, dass die ÖVP dieses Bild geteilt hat. Grund für diesen Beitrag von ÖVP war eine Untersuchung, wie sich Menschen aus anderen Menschen in Österreich eingelebt haben. Im Land Spanien ist die heute die traditionelle Weihnachts-Lotterie gewesen. Bei einer Lotterie können Menschen mit einem Los viel Geld gewinnen. Im Jahr 2025 gibt es insgesamt mehr als 2,77 Milliarden Euro zu gewinnen. Die Lotterie ist immer zwei Tage vor dem Weihnachtsfest. Man kann daran teilnehmen, wenn man ein Los kauft. Ein Los kostet 200 Euro. Die Lotto-Ziehung dauert normalerweise vier bis fünf Stunden. Der Haupt-Gewinn sind 4 Millionen Euro. Diesn Gewinn nennt man „El Gordo“. Auf Deutsch heißt das „Der Dicke“. Besonders ist auch, dass Schüler singen, wer gewonnen hat. Viele Spanier schauen sich die Lotterie-Ziehung live an oder im Fernsehen an.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick