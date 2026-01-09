Nachrichten in einfacher Sprache vom 09.01.2026Jetzt kostenlos streamen
Nachrichten in Einfacher Sprache
Folge 432: Nachrichten in einfacher Sprache vom 09.01.2026
In der Schweiz hat heute eine Trauer-Feier für die Opfer der Brand-Katastrophe von Crans-Montana stattgefunden. In der Silvester-Nacht ist ein Feuer in einer Bar ausgebrochen. Das Feuer hat sich sehr schnell ausgebreitet. 40 Menschen sind gestorben. Die Opfer waren großteils sehr jung. Zusätzlich sind über 100 Personen verletzt worden. Bei der Trauer-Feier waren über 1.000 Menschen dabei. Darunter auch der Präsident von Frankreich, Emmanuel Macron, und Italiens Präsident Sergio Mattarella. Die EU hat sich auf ein großes Handelsabkommen mit Ländern aus Südamerika geeinigt. Dieses Abkommen nennt man Mercosur-Abkommen. Ein Handelsabkommen ist eine Vereinbarung zwischen Ländern. Durch diese Vereinbarung können diese Länder einfacher mit Waren handeln. Die EU hat 25 Jahre lang mit den Ländern Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay verhandelt. Heute haben EU-Botschafter für das Abkommen gestimmt. EU-Botschafter vertreten die EU-Mitglieds-Länder in Brüssel. Die EU sagt: Das Abkommen soll den Handel stärken und neue Jobs bringen. Kritiker, vor allem Bauern-Vertreter, haben Angst vor billigen Waren aus Südamerika. Frankreich und Österreich haben deshalb gegen das Abkommen gestimmt. In Deutschland sorgt der Winter-Sturm „Elli“ für sehr viel Schnee und eisige Straßen. Die Deutsche Bahn musste im Norden Deutschlands sogar den Zugverkehr vorübergehend einstellen. Außerdem ist es zu Problemen auf Autobahnen und anderen Straßen in Deutschland gekommen. Aber auch in Österreich ist es sehr kalt. Es ist auch sehr viel Schnee gefallen. In Wien sind viele Straßenbahnen und Busse verspätet gewesen. Der Leder-Hersteller „Wollsdorf Leder“ aus der Steiermark hat Insolvenz angemeldet. Insolvenz heißt, dass ein Unternehmen nicht genug Geld hat, um seine Rechnungen zu bezahlen. Der Grund für die Insolvenz von „Wollsdorf Leder“ sind Probleme in der Autoindustrie. „Wollsdorf Leder“ produziert vor allem Leder für Auto-Hersteller. „Wollsdorf Leder“ konnte weniger Leder an Auto-Hersteller verkaufen. Jetzt wird geprüft, ob das Unternehmen weitergeführt werden kann. Das Haus der Geschichte Österreich soll fix in das Museumsquartier in Wien übersiedelt werden. Das Haus der Geschichte Österreich ist ein Museum. Das Museum setzt sich mit der Geschichte von Österreich auseinander. Zuletzt hat es Diskussionen über den neuen Standort vom Haus der Geschichte Österreich gegeben. Bisher ist das Museum in der Hofburg in Wien gewesen. Jetzt soll es um rund 40 Millionen Euro neu errichtet werden. Es soll im Wiener Museumsquartier entstehen. Wann das neue Museum eröffnet werden soll, ist unklar.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick