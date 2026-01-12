Nachrichten in einfacher Sprache vom 12.01.2026Jetzt kostenlos streamen
Nachrichten in Einfacher Sprache
Folge 433: Nachrichten in einfacher Sprache vom 12.01.2026
Seit heute gibt es in Österreich die „Geräte-Retter-Prämie“. Damit können Personen kaputte Haushalts-Geräte reparieren lassen. Mit der „Geräte-Retter-Prämie“ kann man zum Beispiel Kühl-Schränke, Wasch-Maschinen oder Staub-Sauger reparieren lassen. Es wird aber auch die Reparatur von Roll-Stühlen, Pflege-Betten oder Blutdruck-Mess-Geräten unterstützt. Wenn man die „Geräte-Retter-Prämie“ nutzt, bekommt man die Hälfte der Reparatur bezahlt. Man bekommt aber maximal 130 Euro. Wenn eine Reparatur also zum Beispiel 300 Euro kostet, bekommt man nicht die Hälfte, sondern maximal 130 Euro. Wer die „Geräte-Retter-Prämie“ nutzen will, muss sie im Internet beantragen. Das geht auf der Internet-Seite www.geräte-retter-prämie.at. Im Iran gibt es seit Anfang des Jahres große Proteste. Bei Protesten zeigen Menschen öffentlich ihre Unzufriedenheit. Begonnen haben die Proteste wegen immer höherer Preise im Iran. Die Menschen können sich immer weniger leisten. Das merken auch die Händler. Die Menschen im Iran protestieren auch, weil sie mit der Regierung im Iran unzufrieden sind. Sie wollen eine neue Regierung. Die Regierung im Iran hat keine Lösungen für die großen Probleme im Land. Gleichzeitig sind sie sehr brutal gegenüber der eigenen Bevölkerung. Frühere Proteste sind mit Gewalt beendet worden. Auch jetzt sollen bereits 500 Menschen gestorben sein. 10.000 Menschen sind außerdem festgenommen worden. Das Justiz-Ministerium in den USA droht Noten-Bank-Chef Jerome Powell mit Ermittlungen. Die Mitglieder von der Noten-Bank achten darauf, dass das Geld immer ungefähr gleich viel wert ist. Das Justiz-Ministerium sagt, Powell hat bei einer Befragung im Kongress zur Renovierung vom Noten-Bank-Gebäude gelogen. Trump hat Powell vorgeworfen zu viel Geld für die Renovierung vom Noten-Bank-Gebäude ausgeben zu haben. Powell hat gesagt, dass das nicht stimmt. Trump fordert von Powell immer wieder eine stärke Senkung der Zinsen, damit es der Wirtschaft besser geht. Zinsen verlangen Banken als Gebühr für geliehenes Geld. Powell und Politiker von beiden Parteien in den USA sagen, Trump will als Noten-Bank-Chef eine Person, die tut, was Trump ihm sagt. In Österreich hat es am Wochenende teilweise stark geschneit. Im Westen von Österreich gibt es eine erhöhte Gefahr für Lawinen. Diese Lawinen-Gefahr gilt für die Bundes-Länder Tirol, Salzburg und Steiermark. Eine Lawine ist eine große Schnee-Menge, die von einem Berg hinunterrutscht. Am Wochenende wurden mehrere Winter-Sportler im Westen von Österreich durch Lawinen verletzt. In Tirol ist eine Frau gestorben, nachdem sie von einer Lawine verschüttet wurde. Es wird außerdem vor großer Glatt-Eis-Gefahr gewarnt. Im Laufe des Tages soll es in vielen Gebieten in Österreich regnen. Der Regen gefriert. Das ist für den Auto-Verkehr sehr gefährlich. Auch Fußgänger müssen aufpassen. Derzeit gibt es viel Schnee und Eis in vielen Teilen von Europa. In Deutschland mussten heute einige Flüge abgesagt werden. Betroffen waren der wichtige Flughafen Frankfurt und auch die zwei Flughäfen München und Nürnberg. Weil Schnee auf den Start- und Lande-Bahnen gelegen ist, konnten einige Flugzeuge nicht starten. Es waren auch Fahrzeuge im Einsatz, die die Flugzeuge enteisen müssen, bevor die fliegen können. Auch beim Zug-Verkehr gibt es Verspätungen wegen dem Schnee und dem Eis. Auch Autofahrer müssen aufpassen. Wenn viel Schnee auf der Fahr-Bahn liegt, gibt es oft Unfälle.
