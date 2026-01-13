Nachrichten in einfacher Sprache vom 13.01.2026Jetzt kostenlos streamen
Nachrichten in Einfacher Sprache
Folge 434: Nachrichten in einfacher Sprache vom 13.01.2026
Heute und morgen treffen sich die Mitglieder von der österreichischen Bundes-Regierung. Die Politiker sprechen in einem Hotel im niederösterreichischen Ort Mauerbach über mehrere Themen. Zum Beispiel sprechen die Politiker über Maßnahmen gegen die sehr hohen Preise. Eine Maßnahme könnte sein, dass Lokale ein billiges Essen für junge Menschen anbieten müssen. Das möchte die SPÖ. Bisher gibt es schon billige Getränke für junge Menschen in Lokalen. Auch möchte die Bundes-Regierung mehr für die Wirtschaft in Österreich tun. Wirtschafts-Kammer-Präsidentin Martha Schultz fordert einen Strom-Preis für die Industrie von fünf Cent pro Kilowatt-Stunde für drei Jahre. Die Bundes-Regierung soll das mit Geld unterstützen. Im Osten von Österreich hat es gestern Nacht gefrierenden Regen gegeben. Dadurch gibt es heute eine hohe Gefahr von Glatt-Eis. Der Flug-Hafen Wien-Schwechat war bis 11 Uhr gesperrt. Landende Flugzeuge wurden zu anderen Flug-Häfen wie München, Frankfurt, Köln oder Venedig umgeleitet. Seit 11 Uhr ist wieder ein Betrieb am Flug-Hafen Wien möglich. Mitarbeiter vom Winter-Dienst waren mit Fahrzeugen im Einsatz, um die Start-Bahnen und Lande-Bahnen von gefrorenem Schnee zu räumen. Es kann aber trotzdem weiter Verspätungen bei Flügen oder Flug-Ausfälle geben. Auch bei den ÖBB gibt es Probleme. Zwischen Wien Haupt-Bahnhof und dem Flug-Hafen Wien fahren bis wahrscheinlich 13 Uhr keine Züge. Ab heute 13 Uhr gibt es erste Karten für den „Eurovision Song-Contest“ 2026 zu kaufen. Der „Eurovision Song-Contest“ ist der weltweit größte europäische Fernseh-Musik-Wettbewerb mit Sängern aus mehreren Ländern. Der „Eurovision Song-Contest“ ist vom 12. Mai bis zum 16. Mai 2026 in der Wiener Stadt-Halle. Der österreichische Sänger JJ war der Sieger vom Eurovision Song-Contest 2025 in der Schweizer Stadt Basel. Karten können nur Personen kaufen, die sich bis zum 18. Dezember angemeldet haben. Diese Personen haben einen Code per E-Mail bekommen. Kaufen können sie die Karten auf der Internet-Seite oeticket.com. Andere Karten-Angebote im Internet sind Fälschungen von Betrügern. Es gibt genügend Impf-Stoff in Österreich gegen die Krankheiten Lungen-Entzündung und Gürtel-Rose. Das sagt das Gesundheits-Ministerium und die Wiener Gesundheits-Behörde Gesundheits-Dienst. Die Krankheit Gürtel-Rose verursacht gerötete Haut und Schmerzen. Die Impfungen gegen Lungen-Entzündung und Gürtel-Rose sind für Menschen ab 60 Jahren gratis. Neue Impf-Termine gibt es ab Februar, sagt der Wiener Gesundheits-Dienst. Laut Gesundheits-Ministerium wurden an Ärzte in Arzt-Praxen 400.000 Impfungen gegen Lungen-Entzündung und Gürtelrose geliefert. Laut der Wiener Ärzte-Kammer haben Ärzte gesagt, dass es nicht genügend Impf-Stoffe gegen Lungen-Entzündung gibt. Die Wiener Ärzte-Kammer vertritt die Interessen von Ärzten. In Österreich gibt es derzeit viele an Grippe erkrankte oder verkühlte Menschen. Die Rettungs-Organisation Rotes Kreuz bittet um Blut-Spenden. Denn das Rote Kreuz hat nicht mehr so viele gelagerte Blut-Konserven. Blut-Konserven sind gekühlte Plastik-Beutel mit gespendetem Blut. Blut ist nur 42 Tage haltbar. Jeden Tag werden in Österreich 1.000 Blut-Konserven benötigt. Das bedeutet, alle 90 Sekunden wird eine Blut-Konserve gebraucht. Blut-Konserven brauchen Ärzte nach Unfällen, Notfällen, Operationen in Kranken-Häuser oder bei Behandlungen von kranken Menschen. Wegen der hohen Zahl von erkrankten Personen können mögliche Spender derzeit nicht Blut spenden.
