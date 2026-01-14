Nachrichten in einfacher Sprache vom 14.01.2026Jetzt kostenlos streamen
Nachrichten in Einfacher Sprache
Folge 435: Nachrichten in einfacher Sprache vom 14.01.2026
Heute startet der Untersuchungs-Ausschuss im Parlament zum Tod von Christian Pilnacek. In einem Untersuchungs-Ausschuss prüfen Politiker von Parteien, ob bei einem bestimmten Thema etwas nicht richtig abgelaufen ist. Christian Pilnacek war ein hoher Beamter im österreichischen Justiz-Ministerium. Zu Beginn vom Untersuchungs-Ausschuss sind die Politiker heute nach Rossatz in Niederösterreich gefahren. Am 20. Oktober 2023 hat dort ein Bagger-Fahrer Christian Pilnacek tot in einem Neben-Fluss-Arm von der Donau gefunden. Die Politiker im Untersuchungs-Ausschuss möchten wissen, ob es politischen Einfluss auf die Ermittlungen zum Tod von Christian Pilnacek gegeben hat. Am Donnerstag beginnen dann die ersten Befragungen von Augen-Zeugen. Es ist der erste Untersuchungs-Ausschuss im Parlament, den die FPÖ allein beantragt hat. Die österreichische Bundes-Regierung möchte die Mehrwert-Steuer auf Grund-Nahrungsmittel senken. Darauf hat sich die Bundes-Regierung bei ihrem Treffen in Mauerbach in Niederösterreich geeinigt. Die Mehrwert-Steuer für Lebensmittel soll ab 1. Juli fünf Prozent betragen. Bisher beträgt die Mehrwert-Steuer für Lebensmittel 10 Prozent. Ein Teil vom Geld, das man für ein Produkt bezahlt, wird als Mehrwert-Steuer an den Staat gezahlt. Welche Nahrungs-Mittel genau billiger werden sollen, muss noch entschieden werden. Grund-Nahrungsmittel sind zum Beispiel Milch, Eier, Butter oder Brot. Das wird dem Staat sehr viel Geld kosten. Dieses Geld will die Regierung mit einer neuen Abgabe auf nicht wieder-verwendbares Plastik und einer Abgabe auf Pakete, die nicht aus EU-Ländern kommen, einnehmen. Die Firma KTM entlässt rund 500 Mitarbeitende. KTM ist eine Motorrad-Firma in Mattighofen in Oberösterreich. Die indische Firma Bajaj Mobility möchte damit Geld sparen. Bajaj Mobility hat im November die Firma KTM übernommen, weil KTM offene Rechnungen nicht mehr bezahlen konnte. Die betroffenen Mitarbeitenden sind beim Arbeits-Markt-Service, kurz AMS, angemeldet worden. Für die betroffenen Mitarbeitenden gibt es eine Einrichtung für den Auto-Bereich mit mehr als 300 Plätzen. Diese Einrichtung wird vom Land Oberösterreich und vom AMS bezahlt. Die 34-jährige Johanna G. aus der Steiermark ist tot. Das hat heute die Polizei bestätigt. Die Leiche von der seit Freitag vermissten Frau ist laut Polizei in einem Wald-Stück gefunden worden. Die Polizei verdächtigt einen 30-Jährigen. Er hat die Polizei zum Fund-Ort von der Leiche geführt. Der Fundort ist in einem Waldstück in der Nähe von seinem Wohnort. Der Tat-Verdächtige ist ein Cobra-Beamter. Die Cobra ist eine Polizei-Spezial-Einheit. Der Mann ist am Montag festgenommen worden. Am Dienstag ist er in das Gefängnis Graz-Jakomini gebracht worden. In Thailand hat es ein schweres Zug-Unglück gegeben. Thailand liegt im Süd-Osten von Asien. Ein Zug mit mehreren Fahr-Gästen war von der Haupt-Stadt Bangkok in den Norden von Thailand unterwegs. Mit dem Zug sind vor allem Studenten und arbeitende Menschen gefahren. Im Zug sollen 195 Fahr-Gäste gewesen sein. Der Zug ist gegen einen umgestürzten Bau-Kran geprallt. Mehrere Menschen sind getötet worden. Es gibt auch viele schwer Verletzte. Rettungs-Kräfte suchen noch in dem zerstörten Zug nach weiteren Fahr-Gästen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick