Nachrichten in einfacher Sprache vom 15.01.2026Jetzt kostenlos streamen
Nachrichten in Einfacher Sprache
Folge 436: Nachrichten in einfacher Sprache vom 15.01.2026
Ab heute werden Personen im Untersuchungs-Ausschuss rund um Christian Pilnacek befragt. In einem Untersuchungs-Ausschuss prüfen Politiker, ob bei einem bestimmten Thema etwas nicht richtig abgelaufen ist. Christian Pilnacek war ein hoher Beamter im österreichischen Justiz-Ministerium. Pilnacek schwamm tot am 20. Oktober 2023 in einem Neben-Fluss-Arm von der Donau im niederösterreichischen Ort Rossatz. Ein Bagger-Fahrer fand die Leiche von Pilnacek. Er wurde heute als erste Person von den Politikern befragt. Auch befragen werden die Politiker einen Feuerwehr-Mann und einen Polizisten. Ein „ICE“-Beamter hat einem Mann aus Venezuela in Minneapolis ins Bein geschossen. „ICE“ kontrolliert als Behörde Menschen, die aus einem anderen Land in den USA leben. Minneapolis ist eine Stadt im Bundes-Staat Minnesota. Laut Heimatschutz-Ministerium wurde der verboten eingereiste Mann aus Venezuela bei einer Verkehrs-Kontrolle mit dem Auto gestoppt. Nach einem Unfall ist der Mann zu Fuß geflüchtet. Als Einwanderungs-Beamte ihn festnehmen wollten, soll der Mann den Beamten angegriffen haben. Der Beamte soll dem Mann aus Angst getötet zu werden ins Bein geschossen haben. Auch sollen zwei andere Personen die Beamten unter anderem mit einer Schnee-Schaufel angegriffen haben. Ärzte behandeln den verletzten Mann aus Venezuela im Kranken-Haus. Es wird eine vorübergehende Regierung im Gebiet Gaza-Streifen geben. Das ist Teil vom Friedens-Plan vom Präsidenten von den USA Donald Trump. Auf die vorübergehende Regierung hat sich die Terror-Organisation Hamas mit der Palästinensischen Autonomie-Behörde geeinigt. Die Palästinensische Autonomie-Behörde verwaltet als Behörde arabisch bewohnte Gebiete. Präsident von dieser Behörde ist Mahmud Abbas. In der vorübergehenden Regierung sollen laut dem ägyptischen Außen-Minister Badr Abdel-Aty 15 unabhängige Experten sein. Ägypten hat mit der Türkei, dem arabischen Katar und den USA zwischen Israel und der Hamas vermittelt. Hamas-Terroristen haben im Oktober 2023 Israel angegriffen. Seit Kurzem gibt es eine Kampf-Pause im Gaza-Krieg. Die Opfer vom Brand im Ski-Ort Crans-Montana bekommen Geld. Crans-Montana ist im Kanton Wallis in der Schweiz. Die Schweizer Kantone haben eigene Regierungen und eigene Gesetze. 156 Personen aus 19 Ländern bekommen umgerechnet rund 10.700 Euro. Das Geld bekommen die betroffenen Personen von Behörden im Kanton Wallis. Das Geld ist für ärztliche Behandlungen in Kranken-Häusern von schwerverletzten Menschen. Das Geld ist auch für Verwandte von Todes-Opfern. Am 31. Dezember 2025 ist in einer Bar in Crans-Montana ein Feuer entstanden. 40 Menschen wurden getötet. 116 Menschen wurden teilweise schwer verletzt. Der Mann vom Besitzer-Paar von der Bar ist derzeit im Gefängnis. In Rom dürfen Fahrzeug-Lenker im historischen Stadt-Zentrum nur mehr 30 Kilometer pro Stunde schnell fahren. Die neue Geschwindigkeits-Regelung in Rom gilt ab heute. Rom ist die Haupt-Stadt von Italien. Die Geschwindigkeits-Regelung gilt auch auf breiten Straßen entlang vom Stadt-Zentrum. Bisher mussten Fahrzeug-Lenker nur auf sehr wenigen Straßen im Zentrum von Rom 30 Kilometer pro Stunde fahren. Mit dieser Geschwindigkeits-Regelung soll es viel weniger Verkehrs-Unfälle geben. Das hat der zuständige Verkehrs-Politiker gesagt. Auch soll es weniger getötete Fuß-Gänger im Straßen-Verkehr von Rom geben. In Rom gibt es immer wieder Verkehrs-Staus auf Straßen.
