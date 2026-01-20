Nachrichten in einfacher Sprache vom 20.01.2026Jetzt kostenlos streamen
Nachrichten in Einfacher Sprache
Folge 439: Nachrichten in einfacher Sprache vom 20.01.2026
Ab Anfang 2027 sollen junge Menschen acht Monate beim österreichischen Bundesheer sein. Das empfiehlt eine Gruppe von 23 Experten von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner. Die Experten haben sich seit Juni 2025 mehrere Ideen überlegt. Bisher dauert der Militärdienst beim Bundesheer sechs Monate. Auch der Zivildienst soll von neun Monaten auf zwölf Monate verlängert werden. Zivildiener arbeiten in Krankenhäusern, bei der Rettung oder in Altenheimen. Unterstützer für einen längeren Militärdienst beim Bundesheer, befürchten dass das Bundesheer derzeit Österreich nicht schützen kann. Immer mehr junge Männer sind nämlich körperlich oder seelisch nicht geeignet für das Bundesheer. Am Flughafen Wien-Schwechat wird es im Jahr 2026 weniger Fluggäste geben. Das hat Flughafen-Chef Günther Ofner geschrieben. Im Jahr 2026 soll es nur mehr rund 30 Millionen Fluggäste geben. Im Jahr 2025 hat es mit mehr als 30 Millionen Fluggäste einen Rekord bei Fluggästen gegeben. Es gibt mehrere Gründe, warum es weniger Fluggäste im Jahr 2026 geben soll. Die österreichische Fluglinie AUA möchte in Zukunft 58 Flugzeuge besitzen. Bisher hat die AUA 68 Flugzeuge. Die AUA gehört zur deutschen Fluglinie Lufthansa. Auch landen nicht mehr so viele Flugzeuge von der Fluglinie Ryanair am Wiener Flughafen. Flugzeuge von der Fluglinie Wizz Air landen nicht mehr am Wiener Flughafen. Russische Soldaten haben gestern Nacht erneut die Ukraine angegriffen. Laut ersten Informationen von der Polizei in Kiew wurde eine 59-jährige Frau verletzt. Russische Soldaten haben mehrere Drohnen, Raketen und Marschflugkörper auf die Hauptstadt Kiew abgeschossen. Marschflugkörper sind Raketen mit eigenem Antrieb. Durch die russischen Angriffe funktioniert die Versorgung mit Strom und Wasser in Kiew derzeit nicht. Das hat Witali Klitschko, der Bürgermeister von Kiew gesagt. Mehr als 35.000 Bewohner in Kiew haben keine Heizung. Das ist nicht gut, weil es heute Früh in Kiew minus 14 Grad kalt gewesen ist. Auch in anderen ukrainischen Gebieten hat es russische Angriffe gegeben. Heute vor einem Jahr ist die Amtseinführung von Donald Trump als Präsident von den USA gewesen. Bei einer Amtseinführung verspricht ein Präsident, sich an die Gesetze von einem Land zu halten. Trump ist schon von 2017 bis 2021 Präsident gewesen. Immer mehr Unterstützer von Trump und Politiker seiner Republikanischen Partei sind mit ihm unzufrieden. Trump hält sich nicht an viele Versprechen vom Präsidentschaftswahlkampf. Zum Beispiel hat Trump versprochen, dass sich die USA bei Krisen weltweit nicht einmischen. Trump hat aber zum Beispiel Huthi-Kämpfer im arabischen Land Jemen angegriffen. Auch hat er Terroristen vom Islamischen Staat in Syrien und Nigeria angegriffen. Immer mehr Jugendliche in Österreich sind mit ihrem Leben zufrieden. Das zeigt eine Umfrage bei mehr als 8.000 Schülern und Lehrlingen im Jahr 2025. Die Jugendlichen waren durchschnittlich 14 Jahre alt. Bei einem Lehrberuf lernen Jugendliche in einer Firma und gehen in eine Berufsschule. Die Jugendlichen haben im Jahr 2025 durchschnittlich 190 Minuten täglich ihr Handy benützt. Im Jahr 2024 waren es noch 221 Minuten täglich. Grund für weniger Handy-Nutzung ist das seit Mai 2025 gültige Handy-Verbot für Schüler bis 14 Jahren. Das hat der Medienwissenschafter Tobias Dienlin gesagt. Er hat mit dem Forscher Paul Plener von der Medizinischen Universität Wien diese Umfrage gemacht.
